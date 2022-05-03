https://tr.sputniknews.com/20220503/belediye-baskanindan-toplu-mesaja-hayir-kampanyasi-iliskiler-zayifliyor-1056033818.html
Belediye başkanından ‘toplu mesaja hayır’ kampanyası: 'İlişkiler zayıflıyor'
Belediye başkanından ‘toplu mesaja hayır’ kampanyası: 'İlişkiler zayıflıyor'
Ramazan Bayramı'nda atılan toplu mesajların ilişkileri zayıflattığını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ‘Toplu Mesaja Hayır’ kampanyası... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T00:12+0300
2022-05-03T00:12+0300
2022-05-03T00:24+0300
türkiye
şadi yazıcı
tuzla
gençlik ve spor bakanlığı
tuzla belediyesi
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Tuzla Belediyesi’nin İstanbul’dan başlattığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde Türkiye geneline yayılacak ‘İyilik Şampiyonası’ verilen yeni görevlerle devam ediyor.Bin takımdan oluşan 4 bin genç, 'Hadi Gülümse, Gülümseten Kutu' ve 23 Nisan görevlerini başarıyla tamamladı. Yarışmacılara 4. görevini sosyal medya hesabından duyuran Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, gençlere toplu mesaj yerine 10 kişiye birebir mesaj ve 10 kişiye bayram ziyareti yapılmasını teşvik etti.Yazıcı, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:İyilik Şampiyonası nedir?İyilik Şampiyonası’nda 4 bin genç kurduğu bin takım ile her hafta tanımlı görevlerde yarışıyor. Haftalık olarak ilan edilen görevleri yerine getiren gençler, gösterdikleri performans doğrultusunda puanlar alıyor. Bu kapsamda ilk görev olan ‘Gülümseten Fotoğraf’ yarışmasında 300 bin fotoğraf çekildi. İkincisi ‘Gülümseten Kutu’ görevinde içerisinde çocuk oyuncağı, kıyafet ve çeşitli hediyelerden oluşan 2 bin 200 koli ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarıyla buluşturuluyor. Üçüncü görevde ise Türkiye'de bulunan yabancı turistlere 23 Nisan’ı anlatan kitaplardan oluşan bir seti kendi ülkelerinde bir çocuğa hediye etmeleri istendi. 3 ay sürecek yarışmada en çok puanı alan takımlar birincilik ödülünü almaya hak kazanacaklar. Kazanılan her puan sonrasında dereceye giren takımların yarışmacıları yurt dışı seyahatleri başta olmak üzere yüzlerce farklı ödülden yararlanabilecekler.
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şadi yazıcı, tuzla, gençlik ve spor bakanlığı, tuzla belediyesi
Belediye başkanından ‘toplu mesaja hayır’ kampanyası: 'İlişkiler zayıflıyor'
00:12 03.05.2022 (güncellendi: 00:24 03.05.2022) Abone ol
Ramazan Bayramı'nda atılan toplu mesajların ilişkileri zayıflattığını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ‘Toplu Mesaja Hayır’ kampanyası başlattıklarını açıkladı.
Tuzla Belediyesi’nin İstanbul’dan başlattığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde Türkiye geneline yayılacak ‘İyilik Şampiyonası’ verilen yeni görevlerle devam ediyor.
Bin takımdan oluşan 4 bin genç, 'Hadi Gülümse, Gülümseten Kutu' ve 23 Nisan görevlerini başarıyla tamamladı.
Yarışmacılara 4. görevini sosyal medya hesabından duyuran Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, gençlere toplu mesaj yerine 10 kişiye birebir mesaj ve 10 kişiye bayram ziyareti yapılmasını teşvik etti.
Yazıcı, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
“Toplumsal manada kalıcı daha iyi ve sosyal ilişkileri kurabilmemiz için toplu mesaj çekmenin iletişimi zayıflattığını düşünüyoruz. O nedenle yeni görevimizin ilk ayağında “Toplu Mesaja Hayır” diyerek, direk mesaj ile kişiye özel mesaj gönderip bu mesajları da bize iletmenizi istiyoruz. Gençlerimizin 10 tane güzel mesajını bekliyoruz. Bu görevin ikinci ayağı olarak ise bir yakınınızı, bir büyüğünüzü ziyaret edip o ziyaretten fotoğrafınızı da göndermenizi istiyoruz."
İyilik Şampiyonası nedir?
İyilik Şampiyonası’nda 4 bin genç kurduğu bin takım ile her hafta tanımlı görevlerde yarışıyor. Haftalık olarak ilan edilen görevleri yerine getiren gençler, gösterdikleri performans doğrultusunda puanlar alıyor.
Bu kapsamda ilk görev olan ‘Gülümseten Fotoğraf’ yarışmasında 300 bin fotoğraf çekildi. İkincisi ‘Gülümseten Kutu’ görevinde içerisinde çocuk oyuncağı, kıyafet ve çeşitli hediyelerden oluşan 2 bin 200 koli ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarıyla buluşturuluyor.
Üçüncü görevde ise Türkiye'de bulunan yabancı turistlere 23 Nisan’ı anlatan kitaplardan oluşan bir seti kendi ülkelerinde bir çocuğa hediye etmeleri istendi. 3 ay sürecek yarışmada en çok puanı alan takımlar birincilik ödülünü almaya hak kazanacaklar. Kazanılan her puan sonrasında dereceye giren takımların yarışmacıları yurt dışı seyahatleri başta olmak üzere yüzlerce farklı ödülden yararlanabilecekler.