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Beşinci kattan düşen bebek hayatını kaybetti
Beşinci kattan düşen bebek hayatını kaybetti
Beylikdüzü’nde, 5'nci kattaki evinin balkonundan yere düşen 2 yaşındaki Eyüp Bozkurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T14:37+0300
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istanbul
bebek
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İstanbul Beylikdüzü’nde gerçekleşen olayda, annesinin içeride olduğu sırada oynayan 2 yaşındaki Eyüp Bozkurt, 5'nci kattaki balkondan yere düştü. Olaya şahit olanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eyüp bebek, çevredeki özel hastanenin acil servisine kaldırıldı. Eyüp Bozkurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Bebeğin cenazesi, ölüm nedeninin araştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu’nda işlemleri tamamlanan bebeğin cenazesi ailesi tarafından alındı.
türkiye
istanbul
bebek
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istanbul, bebek, balkon, düşmek

Beşinci kattan düşen bebek hayatını kaybetti

14:37 03.05.2022
© DHABeşinci kattan düşen bebek hayatını kaybetti
Beşinci kattan düşen bebek hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© DHA
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Beylikdüzü’nde, 5'nci kattaki evinin balkonundan yere düşen 2 yaşındaki Eyüp Bozkurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul Beylikdüzü’nde gerçekleşen olayda, annesinin içeride olduğu sırada oynayan 2 yaşındaki Eyüp Bozkurt, 5'nci kattaki balkondan yere düştü. Olaya şahit olanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eyüp bebek, çevredeki özel hastanenin acil servisine kaldırıldı. Eyüp Bozkurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Bebeğin cenazesi, ölüm nedeninin araştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu’nda işlemleri tamamlanan bebeğin cenazesi ailesi tarafından alındı.
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