https://tr.sputniknews.com/20220503/biden-musluman-amerikalilar-abd-yonetiminde-kilit-rol-ustleniyor-1056035984.html
Biden: Müslüman Amerikalılar, ABD yönetiminde kilit rol üstleniyor
Biden: Müslüman Amerikalılar, ABD yönetiminde kilit rol üstleniyor
ABD Başkanı Joe Biden, Ramazan Bayramı için Beyaz Saray'dan konuşma yaparak, Ramazan'ın topluluk bağlarını güçlendirdiğini söyledi. Biden, Müslüman... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T07:06+0300
2022-05-03T07:06+0300
2022-05-03T07:19+0300
dünya
joe biden
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müslüman
ramazan
ramazan bayramı
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resepsiyon
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ABD Başkanı Joe Biden, Ramazan Bayramı vesilesiyle Beyaz Saray'dan konuşma yaparak, Ramazan Bayramı için kutlamalarını iletti. Ramazan ayı boyunca oruç tutmanın topluluk bağlarını güçlendiren bir eylem olduğunu belirten Biden, "Geçen ay boyunca Müslümanlar her gün, şafaktan alacakaranlığa kadar oruç tuttu. Bilirsiniz ki, disiplinin sabırını uygulamak yalnız yapılan bir eylemdir. Aynı zamanda topluluk bağlarını güçlendiren ve topluluğun bir arada kalmasına yardımcı olarak Ramazan bayramı kutlamaları için çok önemlidir. Bu, yalnızca kişinin kendisi ve inancı üzerine değil, tüm topluluk ve topluluklar üzerinde düşünme zamanıdır" ifadelerinde bulundu.Yaptığı konuşmada Müslümanların başkalarına empati göstererek dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalıştıklarını belirten ABD lideri, "Müslümanlar, başkalarının acılarına empati gösteriyorlar, cömertçe vermek ve dünyayı acı çeken herkes için daha iyi bir yer haline getirmek için kararlılıklarını güçlendiriyor ve yeniliyorlar. Bunu içtenlikle söylüyorum. Buna dünyanın her yerinde şahit oldum" şeklinde konuştu.'Müslüman bilim insanlarının öncülüğü sayesinde pandemiyle mücadele ettik'Biden, yaptığı açıklamada ayrıca, geçen yıl Kovid-19 nedeniyle sanal olarak gerçekleşme zorunda kalan Ramazan Bayramı etkinliğinin ardından bu yıl yeniden bir araya gelinebildiğini söyledi.ABD Başkanı, "Maalesef geçen yıl pandemi nedeniyle sanal bir etkinlik düzenlemek zorunda kaldık. Bu yıl pandemi ile mücadelede kaydettiğimiz ilerleme sayesinde buradayız. Birçok Müslüman çalışanın ve acil müdahale ekibinin cesareti ve bağlılığı sayesinde ve parlak Müslüman bilim insanlarının Kovid-19 aşısı teknolojisinin öncülüğünü yapması sayesinde ilerleme kaydettik" ifadelerini kullandı.'Müslümanlar, ulusumuzu her gün daha da güçlendiriyor'Biden ayrıca, ABD yönetimindeki Müslümanların yönetimde kilit rolleri olduğunu vurgulayarak, "Yönetimimdeki Müslüman Amerikalıların iklim kriziyle mücadelede, ekonomimizi yeniden inşa etmede, sağlığımızı korumada, ittifaklarımızı yeniden kurmada ve çok daha fazlasında kilit rolleri vardı. Şimdiye kadar federal mecliste onaylanan ilk Müslüman Amerikalıyı aday göstermekten inanılmaz derecede gururluyum" dedi.'Müslümanların islamafobi nedeniyle hedef alındığını' söyleyen Biden, "Kabul etmeliyiz, yurtdışında ve burada yapılacak çok iş var. Müslümanlar, İslam fobisi de dahil olmak üzere gerçek zorluklar ve tehditlerle karşı karşıya olsalar bile ulusumuzu her gün daha da güçlendiriyorlar" şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220428/biden-amerikan-ekonomisi-tarihi-zorluklar-karsisinda-direncli-olmaya-devam-ediyor-1055931738.html
https://tr.sputniknews.com/20220502/abd-baskani-biden-muslumanlarin-ramazan-bayramini-tebrik-etti-1056011872.html
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joe biden, abd, müslüman, ramazan, ramazan bayramı, açıklama, resepsiyon
Biden: Müslüman Amerikalılar, ABD yönetiminde kilit rol üstleniyor
07:06 03.05.2022 (güncellendi: 07:19 03.05.2022) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, Ramazan Bayramı için Beyaz Saray'dan konuşma yaparak, Ramazan'ın topluluk bağlarını güçlendirdiğini söyledi. Biden, Müslüman Amerikalıların ABD yönetiminde kilit rol üstlendiğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Ramazan Bayramı vesilesiyle Beyaz Saray'dan konuşma yaparak, Ramazan Bayramı için kutlamalarını iletti.
Ramazan ayı boyunca oruç tutmanın topluluk bağlarını güçlendiren bir eylem olduğunu belirten Biden, "Geçen ay boyunca Müslümanlar her gün, şafaktan alacakaranlığa kadar oruç tuttu. Bilirsiniz ki, disiplinin sabırını uygulamak yalnız yapılan bir eylemdir. Aynı zamanda topluluk bağlarını güçlendiren ve topluluğun bir arada kalmasına yardımcı olarak Ramazan bayramı kutlamaları için çok önemlidir. Bu, yalnızca kişinin kendisi ve inancı üzerine değil, tüm topluluk ve topluluklar üzerinde düşünme zamanıdır" ifadelerinde bulundu.
Yaptığı konuşmada Müslümanların başkalarına empati göstererek dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalıştıklarını belirten ABD lideri, "Müslümanlar, başkalarının acılarına empati gösteriyorlar, cömertçe vermek ve dünyayı acı çeken herkes için daha iyi bir yer haline getirmek için kararlılıklarını güçlendiriyor ve yeniliyorlar. Bunu içtenlikle söylüyorum. Buna dünyanın her yerinde şahit oldum" şeklinde konuştu.
'Müslüman bilim insanlarının öncülüğü sayesinde pandemiyle mücadele ettik'
Biden, yaptığı açıklamada ayrıca, geçen yıl Kovid-19 nedeniyle sanal olarak gerçekleşme zorunda kalan Ramazan Bayramı etkinliğinin ardından bu yıl yeniden bir araya gelinebildiğini söyledi.
ABD Başkanı, "Maalesef geçen yıl pandemi nedeniyle sanal bir etkinlik düzenlemek zorunda kaldık. Bu yıl pandemi ile mücadelede kaydettiğimiz ilerleme sayesinde buradayız. Birçok Müslüman çalışanın ve acil müdahale ekibinin cesareti ve bağlılığı sayesinde ve parlak Müslüman bilim insanlarının Kovid-19 aşısı teknolojisinin öncülüğünü yapması sayesinde ilerleme kaydettik" ifadelerini kullandı.
'Müslümanlar, ulusumuzu her gün daha da güçlendiriyor'
Biden ayrıca, ABD yönetimindeki Müslümanların yönetimde kilit rolleri olduğunu vurgulayarak, "Yönetimimdeki Müslüman Amerikalıların iklim kriziyle mücadelede, ekonomimizi yeniden inşa etmede, sağlığımızı korumada, ittifaklarımızı yeniden kurmada ve çok daha fazlasında kilit rolleri vardı. Şimdiye kadar federal mecliste onaylanan ilk Müslüman Amerikalıyı aday göstermekten inanılmaz derecede gururluyum" dedi.
'Müslümanların islamafobi nedeniyle hedef alındığını' söyleyen Biden, "Kabul etmeliyiz, yurtdışında ve burada yapılacak çok iş var. Müslümanlar, İslam fobisi de dahil olmak üzere gerçek zorluklar ve tehditlerle karşı karşıya olsalar bile ulusumuzu her gün daha da güçlendiriyorlar" şeklinde konuştu.