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BM Genel Sekreteri Guterres: Nijer'deki demokrasi örnek teşkil ediyor
BM Genel Sekreteri Guterres: Nijer'deki demokrasi örnek teşkil ediyor
Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nijer'in... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T09:29+0300
2022-05-03T09:29+0300
dünya
boko haram
nijer
birleşmiş milletler (bm)
antonio guterres
destek
mohamed bazoum
ramazan dayanışması turu
terör
finansman
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'Ramazan dayanışması' başlıklı mini Afrika turunun ikinci turu Nijer'de Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile ortak basın toplantısı düzenlendi.Kovid-19 salgını nedeniyle Nijer ziyaretini 2 yıl ertelemek zorunda kaldığını belirten Guterres, bu ziyaretin bölgede terör mağduru ve kırılgan gruplara başta olmak üzere Nijer'e desteği göstermek için düzenlediğini kaydetti.Finansman, ekipman ve eğitim desteği çağrısıGuterres, "Nijer'deki demokrasi hem bölge için hem de kıtanın tamamı için örnek teşkil ediyor" diyerek, Nijer'in kurumları ve toplumsal barışı güçlendirme konusunda attığı adımları sürdürmesi temennisinde bulundu. Nijer ordusunun 'terörle mücadelede' gösterdiği performanstan da övgüyle bahseden Guterres, uluslararası toplumun Nijer ordusuna finansman, ekipman ve eğitim desteği sağlaması gerektiğine dikkati çekti.Guterres, bölgenin, güvenlik de dahil çok boyutlu bir krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, ancak uluslararası bir seferberliğin bunun üstesinden gelebileceğini vurguladı. Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum da Guterres'in BM Genel Sekreterliği koltuğuna oturduğundan bu yana Sahel'deki terör sorunuyla yakından ilgilendiğini söyledi. Bazoum, bölgedeki terör sorununun, ordunun kapasitesini geliştirmeyi bir mecburiyet haline getirdiğinin altını çizdi.
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boko haram, nijer, birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, destek, mohamed bazoum, ramazan dayanışması turu, terör, finansman, yardım, ekipman, afrika

BM Genel Sekreteri Guterres: Nijer'deki demokrasi örnek teşkil ediyor

09:29 03.05.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович / Fotoğraf bankasına girBM Genel Sekreteri Antonio Guterres
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nijer'in demokrasi konusunda hem bölgede hem kıtada örnek bir ülke olduğunu söyledi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'Ramazan dayanışması' başlıklı mini Afrika turunun ikinci turu Nijer'de Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile ortak basın toplantısı düzenlendi.
Kovid-19 salgını nedeniyle Nijer ziyaretini 2 yıl ertelemek zorunda kaldığını belirten Guterres, bu ziyaretin bölgede terör mağduru ve kırılgan gruplara başta olmak üzere Nijer'e desteği göstermek için düzenlediğini kaydetti.

Finansman, ekipman ve eğitim desteği çağrısı

Guterres, "Nijer'deki demokrasi hem bölge için hem de kıtanın tamamı için örnek teşkil ediyor" diyerek, Nijer'in kurumları ve toplumsal barışı güçlendirme konusunda attığı adımları sürdürmesi temennisinde bulundu. Nijer ordusunun 'terörle mücadelede' gösterdiği performanstan da övgüyle bahseden Guterres, uluslararası toplumun Nijer ordusuna finansman, ekipman ve eğitim desteği sağlaması gerektiğine dikkati çekti.
Guterres, bölgenin, güvenlik de dahil çok boyutlu bir krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, ancak uluslararası bir seferberliğin bunun üstesinden gelebileceğini vurguladı. Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum da Guterres'in BM Genel Sekreterliği koltuğuna oturduğundan bu yana Sahel'deki terör sorunuyla yakından ilgilendiğini söyledi. Bazoum, bölgedeki terör sorununun, ordunun kapasitesini geliştirmeyi bir mecburiyet haline getirdiğinin altını çizdi.
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