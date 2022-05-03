https://tr.sputniknews.com/20220503/bm-genel-sekreteri-guterres-nijerdeki-demokrasi-ornek-teskil-ediyor-1056037954.html

BM Genel Sekreteri Guterres: Nijer'deki demokrasi örnek teşkil ediyor

BM Genel Sekreteri Guterres: Nijer'deki demokrasi örnek teşkil ediyor

Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nijer'in... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T09:29+0300

2022-05-03T09:29+0300

2022-05-03T09:29+0300

dünya

boko haram

nijer

birleşmiş milletler (bm)

antonio guterres

destek

mohamed bazoum

ramazan dayanışması turu

terör

finansman

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'Ramazan dayanışması' başlıklı mini Afrika turunun ikinci turu Nijer'de Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile ortak basın toplantısı düzenlendi.Kovid-19 salgını nedeniyle Nijer ziyaretini 2 yıl ertelemek zorunda kaldığını belirten Guterres, bu ziyaretin bölgede terör mağduru ve kırılgan gruplara başta olmak üzere Nijer'e desteği göstermek için düzenlediğini kaydetti.Finansman, ekipman ve eğitim desteği çağrısıGuterres, "Nijer'deki demokrasi hem bölge için hem de kıtanın tamamı için örnek teşkil ediyor" diyerek, Nijer'in kurumları ve toplumsal barışı güçlendirme konusunda attığı adımları sürdürmesi temennisinde bulundu. Nijer ordusunun 'terörle mücadelede' gösterdiği performanstan da övgüyle bahseden Guterres, uluslararası toplumun Nijer ordusuna finansman, ekipman ve eğitim desteği sağlaması gerektiğine dikkati çekti.Guterres, bölgenin, güvenlik de dahil çok boyutlu bir krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, ancak uluslararası bir seferberliğin bunun üstesinden gelebileceğini vurguladı. Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum da Guterres'in BM Genel Sekreterliği koltuğuna oturduğundan bu yana Sahel'deki terör sorunuyla yakından ilgilendiğini söyledi. Bazoum, bölgedeki terör sorununun, ordunun kapasitesini geliştirmeyi bir mecburiyet haline getirdiğinin altını çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20170829/avrupa-birligi-afrikali-siginmacilar-icin-kabul-merkezi-kuruyor-1029920833.html

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boko haram, nijer, birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, destek, mohamed bazoum, ramazan dayanışması turu, terör, finansman, yardım, ekipman, afrika