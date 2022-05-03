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Bursa'da kaza yapan alkollü sürücü trafik polisine sarılarak bayramlaştı
Bursa'da kaza yapan alkollü sürücü trafik polisine sarılarak bayramlaştı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilginç olay. Alkollü sürücü kaza yapmasının ardından olay yerine gelen trafik polisiyle sarılıp bayramlaştı. Kesilen ceza makbuzuna... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T20:54+0300
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Bursa'da, alkollü Hasan Ş. (52), otomobiliyle park halindeki hafif ticari araca çarptı. Sürücü Hasan Ş., kaza yerine gelen trafik polisine sarılıp bayramlaştı.Olay Hamidiye mahallesi İskan sokakta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan sürücü Hasan Ş., park halindeki otomobile çarptı. Kaza sonucu olay yerine Trafik ekipleri, sürücünün alkol testini yaptılar.Yapılan testte sürücünün 2.56 promül alkollü olduğu tespit edildi.Alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulanan sürücü Hasan Ş.(52), "Nereden kaçarız, onun hesabını yaparken vurduk yakalandık" dedi.Trafik polisine sarılarak bayramlaşan sürücü, "Benim memurum böyle olacak işte" dedi.
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Bursa'da kaza yapan alkollü sürücü trafik polisine sarılarak bayramlaştı

20:54 03.05.2022
© DHABursa'da kaza yapan alkollü sürücü trafik polisine sarılarak bayramlaştı
Bursa'da kaza yapan alkollü sürücü trafik polisine sarılarak bayramlaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© DHA
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilginç olay. Alkollü sürücü kaza yapmasının ardından olay yerine gelen trafik polisiyle sarılıp bayramlaştı. Kesilen ceza makbuzuna imza atan sürücü 'Tapuyu mu vereceğiz' diye sorması da dikkat çekti
Bursa'da, alkollü Hasan Ş. (52), otomobiliyle park halindeki hafif ticari araca çarptı. Sürücü Hasan Ş., kaza yerine gelen trafik polisine sarılıp bayramlaştı.
Olay Hamidiye mahallesi İskan sokakta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan sürücü Hasan Ş., park halindeki otomobile çarptı. Kaza sonucu olay yerine Trafik ekipleri, sürücünün alkol testini yaptılar.
Yapılan testte sürücünün 2.56 promül alkollü olduğu tespit edildi.
Alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulanan sürücü Hasan Ş.(52), "Nereden kaçarız, onun hesabını yaparken vurduk yakalandık" dedi.
Trafik polisine sarılarak bayramlaşan sürücü, "Benim memurum böyle olacak işte" dedi.
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