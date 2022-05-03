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CANLI | Donetsk Halk Cumhuriyeti: Mariupol'den Bezımennoye’ye 150 kişi daha tahliye edildi
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220503/canli--azovstaldeki-azov-militanlari-yeniden-catismaya-basladi-1056049743.html
CANLI | Donetsk Halk Cumhuriyeti: Mariupol'den Bezımennoye’ye 150 kişi daha tahliye edildi
CANLI | Donetsk Halk Cumhuriyeti: Mariupol'den Bezımennoye’ye 150 kişi daha tahliye edildi
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Savunma Karargahı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte yaklaşık 150 kişinin... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T16:49+0300
2022-05-03T18:02+0300
ukrayna krizi
rusya
askeri harekat
ukrayna
vladimir putin
rusya savunma bakanlığı
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Rusya - Ukrayna - Sputnik Türkiye

CANLI | Donetsk Halk Cumhuriyeti: Mariupol'den Bezımennoye’ye 150 kişi daha tahliye edildi

16:49 03.05.2022 (güncellendi: 18:02 03.05.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Savunma Karargahı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte yaklaşık 150 kişinin Mariupol’den DHC kontrolündeki Bezımennoye yerleşimine tahliye edildiği ifade edildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı devam ederken Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan hamleleri de sürüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Ukrayna'da anti-semitizm emarelerinin bulunmadığı yönündeki sözlerine yanıt vererek, Tel Aviv'in Kiev'deki neo-Nazi rejimini desteklediğini vurguladı.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Vadim Astafyev, aşırı milliyetçi Azov Taburu'nun ve Ukraynalı güçlerin Azovstal bölgesinde ilan edilen ateşkesten istifade ederek ateş mevzilerine geçtiğini belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Fransız medyasına göre görüşme 2 saat 10 dakika sürdü. Putin, görüşmede Macron’a, Ukrayna tarafının ‘ciddi bir biçimde çalışmaya hazır görünmemesine karşın’ Moskova’nın Kiev ile diyaloğa hâlâ açık olduğunu söyledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
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Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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18:02 03.05.2022
Kiev'in Buça vakası hakkında suçladığı Belaruslu Kolotsey: 2 yıldır ülkemden çıkmadım
Kiev'in Buça'daki olaylarda parmağı bulunduğunu öne sürdüğü Belarus vatandaşı Sergey Kolotsey, 2 yıldan daha uzun bir süredir Belarus dışına çıkmadığını ifade etti.

Ukrayna Başsavcılığı, 'Sledstvie.Info' haber sitesinin muhabirleri yardımıyla, Rusya Muhafızları'nda (Rosgvardiya) görevli Belarus vatandaşı Kolotsey'in Buça'daki vakada dahli bulunduğunu öne sürmüştü.

Ukrayna Başsavcılığı'nın suçlamasına yanıt veren Kolotsey, bu bilgiyi kendisine ve ailesine karşı kullanmaya çalışan herkese, bununla bir ilgisi bulunmadığını söylemek istediğini belirtti.

2 yılı aşkın bir süredir Belarus dışına çıkmadığını söyleyen Kolotsey, orduyla hiçbir ilişiği bulunmadığını ve hiçbir zaman orduda görev yapmadığını kaydetti.
17:17 03.05.2022
Avusturya Sanayiciler Birliği: Rus petrolü ve gazına ambargo koyulması tehlikeli olur
Avusturya Sanayiciler Birliği Genel Sekreteri Christoph Neumeier, Rus petrolü tedarikine yönelik bir ambargonun tehlikeli olacağını belirtti. Neumeier, "Petrol ambargosu planlarına ilişkin tartışma, gaz tedarikinin kesilmesi tartışmasıyla birlikte ilerliyor. Bu nedenle biz, bu tehlikeli yola girilmemesi konusunda ısrarla uyarıda bulunuyoruz" dedi.
Kömür ve petrolün orta vadede ikame edilebileceğini ancak uygulanacak yeni yaptırımların bu enerji kaynaklarının fiyatlarının artmasına yol açacağını kaydeden Neumeier, kısa ve orta vadede gazı ikamet etmenin ise mümkün olmadığının altını çizerek "Gaz tedarikinin kesilmesi, Avusturya'da günlük yaşam, enerji temini ve ekonomi için feci sonuçlara yol açar" diye ekledi.
17:15 03.05.2022
Almanya'nın en büyük bankalarından DZ Bank, Rusya'daki faaliyetini tekrar başlattı
Almanya'nın önde gelen bankacılık grupları arasındaki DZ Bank, Rus bankalarıyla olan faaliyetine geri döndü. Handelsblatt gazetesinde yer alan habere göre DZ Bank yetkilileriden biri, açıklamasında "Ancak, yaklaşık yedi haftadır Rusya'dan tekrar ödeme kabul ediyoruz, ancak yaptırım altındaki şirket veya kişilerin bunlara katılmaması şartıyla" ifadelerini kullandı.
17:01 03.05.2022
Donetsk: Mariupol'den Bezımennoye’ye 150 kişi daha tahliye edildi
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Savunma Karargahı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte yaklaşık 150 kişinin Mariupol’den DHC kontrolündeki Bezımennoye yerleşimine tahliye edildiği belirtildi.
Karargahın yaptığı açıklamada, “3 Mayıs günü 08.00-16.00 saatleri arasında Mariupol’den Novoazovsk bölgesindeki Bezımennoye’ye yerleşimine 22’si çocuk 149 kişi daha tahliye edildi” ifadelerine yer verildi.
Bu kişilerin şu anda DHC Acil Durumlar Bakanlığı tarafından tahliye edilen siviller için kurulan yardım sağlama merkezinde bulunduğu kaydedildi.
17:00 03.05.2022
Özel askeri harekat bölgesinde 'Z' plakalı araçlar görüldü
Rusya'nın özel askeri harekatına desteğin simgeleri haline gelen Z ve V sembolleri, bu kez araçlarına plakalarında kullanılmaya başlandı. Rusya ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde kayıtlı iki araçta özel 'Z' plakasının takılı olduğu görüldü.
Rusya ordusu, harekata katılan askeri araçların üzerine 'zafer' anlamına gelen Z ve V harflerini yazmıştı.
16:57 03.05.2022
Macaristan, Kiev'i Macarlara karşı nefreti kışkırtmakla suçladı
Macaristan'ın Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada Ukrayna yönetiminin, ülkedeki Macar azınlığa karşı nefreti kışkırttığı belirtildi. Dün Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Aleksey Danilov'un, Budapeşte'nin Rusya'nın askeri harekatından önce uyarı aldığı ve hatta Ukrayna topraklarının bir kısmını ele geçirmeyi planladığı yönündeki iddiasına işaret edilen açıklamada, "Bu suçlamalar, gerçek dışı ve asılsızdır. Ayrıca Ukrayna kamuoyunda, Macar halkı ve Macaristan'a karşı nefreti körüklemektedir" ifadelerine yer verildi.
16:43 03.05.2022
'Azovstal'deki Azov militanları yeniden çatışmaya başladı'
Rus Zvezda televizyonu muhabiri Aleksey Degtyarev, Azovstal fabrikasının bulunduğu bölgede silah sesleri duyulduğunu belirtti.
Görüntüyü yoğun çatışma sesleri altında kaydeden Degtyarev, yeniden aktif şekilde çatışmaya başlayan Azov Taburu'na bağlı aşırı milliyetçilerin direnişinin bastırılmaya çalışıldığını bildirdi.
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