CANLI | Donetsk Halk Cumhuriyeti: Mariupol'den Bezımennoye’ye 150 kişi daha tahliye edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı devam ederken Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan hamleleri de sürüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Ukrayna'da anti-semitizm emarelerinin bulunmadığı yönündeki sözlerine yanıt vererek, Tel Aviv'in Kiev'deki neo-Nazi rejimini desteklediğini vurguladı.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Vadim Astafyev, aşırı milliyetçi Azov Taburu'nun ve Ukraynalı güçlerin Azovstal bölgesinde ilan edilen ateşkesten istifade ederek ateş mevzilerine geçtiğini belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Fransız medyasına göre görüşme 2 saat 10 dakika sürdü. Putin, görüşmede Macron’a, Ukrayna tarafının ‘ciddi bir biçimde çalışmaya hazır görünmemesine karşın’ Moskova’nın Kiev ile diyaloğa hâlâ açık olduğunu söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: