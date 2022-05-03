CANLI | Donetsk Halk Cumhuriyeti: Mariupol'den Bezımennoye’ye 150 kişi daha tahliye edildi

Avusturya Sanayiciler Birliği: Rus petrolü ve gazına ambargo koyulması tehlikeli olur

Avusturya Sanayiciler Birliği Genel Sekreteri Christoph Neumeier, Rus petrolü tedarikine yönelik bir ambargonun tehlikeli olacağını belirtti. Neumeier, "Petrol ambargosu planlarına ilişkin tartışma, gaz tedarikinin kesilmesi tartışmasıyla birlikte ilerliyor. Bu nedenle biz, bu tehlikeli yola girilmemesi konusunda ısrarla uyarıda bulunuyoruz" dedi.

Kömür ve petrolün orta vadede ikame edilebileceğini ancak uygulanacak yeni yaptırımların bu enerji kaynaklarının fiyatlarının artmasına yol açacağını kaydeden Neumeier, kısa ve orta vadede gazı ikamet etmenin ise mümkün olmadığının altını çizerek "Gaz tedarikinin kesilmesi, Avusturya'da günlük yaşam, enerji temini ve ekonomi için feci sonuçlara yol açar" diye ekledi.