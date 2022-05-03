https://tr.sputniknews.com/20220503/cem-yilmazin-ersan-kuneri-dizisinden-ilk-fragman-1056045909.html

Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinden ilk fragman

Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinden ilk fragman

Netflix, Erşan Kuneri dizisinin ilk fragmanını yayınladı. İlk sezonu 8 bölümden oluşacak olan dizi, 13 Mayıs'ta izleyicilerle buluşacak. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

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erşan kuneri

yaşam

cem yılmaz

fragman

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Cem Yılmaz'ın Netflix Türkiye için çektiği Erşan Kuneri dizisinden ilk fragman yayınlandı. Netflix resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 'Kuneri Film sunar: Yedi film birden' ifadeleri kullanıldı.Dizi, 'G.O.R.A.' ile 'Arif V 216' filmlerinde yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıklarını konu alıyor. Cem Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı dizide ayrıca Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Zafer Algöz ve Merve Dizdar rol alıyor.İlk sezonu 8 bölümden oluşacak olan dizi, 13 Mayıs'ta Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

https://tr.sputniknews.com/20220415/netflix-duyurdu-ersan-kuneri-dizisi-13-mayista-geliyor-1055582762.html

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