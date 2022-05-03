Türkiye
CANLI I Medvedev: Zelenskiy’e barış gerekli değil, zira bu onun sonu olur
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220503/cinin-hunan-eyaletinde-coken-binadan-88-saat-sonra-bir-kisi-kurtarildi-1056039660.html
Çin'in Hunan eyaletinde çöken binadan 88 saat sonra bir kişi kurtarıldı
Çin'in Hunan eyaletinde çöken binadan 88 saat sonra bir kişi kurtarıldı
Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde çöken 6 katlı binanın enkazından 88 saat sonra bir kişinin kurtarıldığı bildirildi. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T10:44+0300
2022-05-03T10:44+0300
dünya
çin
enkaz
bina çökmesi
arama kurtarma
şi cinping
çin devlet başkanı şi cinping
kurtarma ekipleri
ceza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056039635_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ca1e30f6275024f464130de09a4f0dd9.jpg
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, bu sabah saatlerinde kurtarılan kadın, enkazdan sağ çıkarılan 9'uncu kişi oldu. 29 Nisan'da çöken binadan 88 saatin ardından çıkarılan kadının uzun süre etrafındaki nesnelere vurarak kurtarma ekiplerine sinyal yolladığı ve ekiplerin dedektörlerle kadının yerini tespit etmeyi başardığı kaydedildi. Kurtarma ekipleri halen enkazda mahsur kalan yaklaşık 20 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Binada bulunduğu bilinen 39 kişiden ise haber alınamıyor. 'Binadakilerin her ne pahasına olursa olsun kurtarılması ve sorumluların bulunup cezalandırılması' talimatıBinanın çökmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle, aralarında bina sahibinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Binanın tasarım ve inşasından sorumlu 3 kişi ile dördüncü ve altıncı katlar arasındaki misafir evinin imar güvenliğine dair yanlış beyanda bulundukları öne sürülen 5 kişi gözaltına alınanlar arasında yer almıştı.Devlet Başkanı Şi Cinping, "binadakilerin her ne pahasına olursa olsun kurtarılması" ve "sorumluların bulunup cezalandırılması" talimatını vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220421/cin-lideri-si-gercekler-guc-siyasetinin-dunya-barisina-zarar-verecegini-kanitladi-1055734337.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056039635_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_42298f34467b14f73eff3d680c3423d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, enkaz, bina çökmesi, arama kurtarma, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, kurtarma ekipleri, ceza

Çin'in Hunan eyaletinde çöken binadan 88 saat sonra bir kişi kurtarıldı

10:44 03.05.2022
© AFP 2022Çin'de çöken 6 katlı bina
Çin'de çöken 6 katlı bina - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde çöken 6 katlı binanın enkazından 88 saat sonra bir kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, bu sabah saatlerinde kurtarılan kadın, enkazdan sağ çıkarılan 9'uncu kişi oldu. 29 Nisan'da çöken binadan 88 saatin ardından çıkarılan kadının uzun süre etrafındaki nesnelere vurarak kurtarma ekiplerine sinyal yolladığı ve ekiplerin dedektörlerle kadının yerini tespit etmeyi başardığı kaydedildi. Kurtarma ekipleri halen enkazda mahsur kalan yaklaşık 20 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Binada bulunduğu bilinen 39 kişiden ise haber alınamıyor.

'Binadakilerin her ne pahasına olursa olsun kurtarılması ve sorumluların bulunup cezalandırılması' talimatı

Binanın çökmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle, aralarında bina sahibinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Binanın tasarım ve inşasından sorumlu 3 kişi ile dördüncü ve altıncı katlar arasındaki misafir evinin imar güvenliğine dair yanlış beyanda bulundukları öne sürülen 5 kişi gözaltına alınanlar arasında yer almıştı.
Devlet Başkanı Şi Cinping, "binadakilerin her ne pahasına olursa olsun kurtarılması" ve "sorumluların bulunup cezalandırılması" talimatını vermişti.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
DÜNYA
Çin lideri Şi: Gerçekler, güç siyasetinin dünya barışına zarar vereceğini kanıtladı
21 Nisan, 12:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала