https://tr.sputniknews.com/20220503/cinin-hunan-eyaletinde-coken-binadan-88-saat-sonra-bir-kisi-kurtarildi-1056039660.html

Çin'in Hunan eyaletinde çöken binadan 88 saat sonra bir kişi kurtarıldı

Çin'in Hunan eyaletinde çöken binadan 88 saat sonra bir kişi kurtarıldı

Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde çöken 6 katlı binanın enkazından 88 saat sonra bir kişinin kurtarıldığı bildirildi. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T10:44+0300

2022-05-03T10:44+0300

2022-05-03T10:44+0300

dünya

çin

enkaz

bina çökmesi

arama kurtarma

şi cinping

çin devlet başkanı şi cinping

kurtarma ekipleri

ceza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056039635_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ca1e30f6275024f464130de09a4f0dd9.jpg

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, bu sabah saatlerinde kurtarılan kadın, enkazdan sağ çıkarılan 9'uncu kişi oldu. 29 Nisan'da çöken binadan 88 saatin ardından çıkarılan kadının uzun süre etrafındaki nesnelere vurarak kurtarma ekiplerine sinyal yolladığı ve ekiplerin dedektörlerle kadının yerini tespit etmeyi başardığı kaydedildi. Kurtarma ekipleri halen enkazda mahsur kalan yaklaşık 20 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Binada bulunduğu bilinen 39 kişiden ise haber alınamıyor. 'Binadakilerin her ne pahasına olursa olsun kurtarılması ve sorumluların bulunup cezalandırılması' talimatıBinanın çökmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle, aralarında bina sahibinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Binanın tasarım ve inşasından sorumlu 3 kişi ile dördüncü ve altıncı katlar arasındaki misafir evinin imar güvenliğine dair yanlış beyanda bulundukları öne sürülen 5 kişi gözaltına alınanlar arasında yer almıştı.Devlet Başkanı Şi Cinping, "binadakilerin her ne pahasına olursa olsun kurtarılması" ve "sorumluların bulunup cezalandırılması" talimatını vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20220421/cin-lideri-si-gercekler-guc-siyasetinin-dunya-barisina-zarar-verecegini-kanitladi-1055734337.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, enkaz, bina çökmesi, arama kurtarma, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, kurtarma ekipleri, ceza