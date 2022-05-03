https://tr.sputniknews.com/20220503/cukurova-belediye-baskani-cetinin-ciftlik-evine-hirsiz-girdi-1056047004.html
Çukurova Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi
Çukurova Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi
Adana'da, Çukurova Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evinden, ikişer televizyon ile dizüstü bilgisayar ve bir cep telefonu çalındı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T14:21+0300
2022-05-03T14:21+0300
2022-05-03T14:27+0300
türkiye
hırsızlık
adana
çukurova
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Adana'da, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kardeşleriyle kullandığı merkez Yüreğir ilçesi Yukarıçiçekli Mahallesi'ndeki çiftlik evine, ikamette kimsenin bulunmadığı sırada hırsız girdi.Şüpheliler, evdeki ikişer televizyon ile dizüstü bilgisayar ve bir cep telefonunu çalarak kaçtı.İhbar üzerine adrese yönlendirilen polis, evde inceleme yaptı.Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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hırsızlık, adana, çukurova
Çukurova Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi
14:21 03.05.2022 (güncellendi: 14:27 03.05.2022) Abone ol
Adana'da, Çukurova Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evinden, ikişer televizyon ile dizüstü bilgisayar ve bir cep telefonu çalındı.
Adana'da, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kardeşleriyle kullandığı merkez Yüreğir ilçesi Yukarıçiçekli Mahallesi'ndeki çiftlik evine, ikamette kimsenin bulunmadığı sırada hırsız girdi.
Şüpheliler, evdeki ikişer televizyon ile dizüstü bilgisayar ve bir cep telefonunu çalarak kaçtı.
İhbar üzerine adrese yönlendirilen polis, evde inceleme yaptı.
Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.