https://tr.sputniknews.com/20220503/cukurova-belediye-baskani-cetinin-ciftlik-evine-hirsiz-girdi-1056047004.html

Çukurova Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi

Çukurova Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi

Adana'da, Çukurova Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evinden, ikişer televizyon ile dizüstü bilgisayar ve bir cep telefonu çalındı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T14:21+0300

2022-05-03T14:21+0300

2022-05-03T14:27+0300

türkiye

hırsızlık

adana

çukurova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056046979_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_bda87ed5b4c47bcd3ddd9063a4ccf66f.jpg

Adana'da, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kardeşleriyle kullandığı merkez Yüreğir ilçesi Yukarıçiçekli Mahallesi'ndeki çiftlik evine, ikamette kimsenin bulunmadığı sırada hırsız girdi.Şüpheliler, evdeki ikişer televizyon ile dizüstü bilgisayar ve bir cep telefonunu çalarak kaçtı.İhbar üzerine adrese yönlendirilen polis, evde inceleme yaptı.Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

türkiye

adana

çukurova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hırsızlık, adana, çukurova