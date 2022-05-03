Türkiye
SON DAKİKA | Rusya: Azov Taburu militanları ve Ukraynalı güçler, ateşkesi kullanarak ateş mevzilerine geçti
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220503/cukurova-belediye-baskani-cetinin-ciftlik-evine-hirsiz-girdi-1056047004.html
Çukurova Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi
Çukurova Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi
Adana'da, Çukurova Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evinden, ikişer televizyon ile dizüstü bilgisayar ve bir cep telefonu çalındı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T14:21+0300
2022-05-03T14:27+0300
türkiye
hırsızlık
adana
çukurova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056046979_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_bda87ed5b4c47bcd3ddd9063a4ccf66f.jpg
Adana'da, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kardeşleriyle kullandığı merkez Yüreğir ilçesi Yukarıçiçekli Mahallesi'ndeki çiftlik evine, ikamette kimsenin bulunmadığı sırada hırsız girdi.Şüpheliler, evdeki ikişer televizyon ile dizüstü bilgisayar ve bir cep telefonunu çalarak kaçtı.İhbar üzerine adrese yönlendirilen polis, evde inceleme yaptı.Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
türkiye
adana
çukurova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056046979_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_72db987403b6e423440daa9474b95886.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hırsızlık, adana, çukurova

Çukurova Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi

14:21 03.05.2022 (güncellendi: 14:27 03.05.2022)
© AAÇukurova Belediye Başkanı Soner Çetin
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Adana'da, Çukurova Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evinden, ikişer televizyon ile dizüstü bilgisayar ve bir cep telefonu çalındı.
Adana'da, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kardeşleriyle kullandığı merkez Yüreğir ilçesi Yukarıçiçekli Mahallesi'ndeki çiftlik evine, ikamette kimsenin bulunmadığı sırada hırsız girdi.
Şüpheliler, evdeki ikişer televizyon ile dizüstü bilgisayar ve bir cep telefonunu çalarak kaçtı.
İhbar üzerine adrese yönlendirilen polis, evde inceleme yaptı.
Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала