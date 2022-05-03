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Bakan Çavuşoğlu’ndan Kavala açıklaması: Neden özellikle bu insanın üzerinde duruyorlar?
Bakan Çavuşoğlu’ndan Kavala açıklaması: Neden özellikle bu insanın üzerinde duruyorlar?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu’nun Gezi davasında verilen kararları eleştiren Batı ülkelerine tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, Kavala ile ilgil “Neden... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T10:21+0300
2022-05-03T10:24+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
osman kavala
açıklama
batı
tepki
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun 6 ülkeyi kapsayan Latin Amerika gezisini takip eden Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında, Çavuşoğlu ile uçakta yaptığı sohbeti bugünkü köşe yazısında paylaştı.Acet'in köşe yazısında şu ifadeler yer aldı:“Çavuşoğlu’nun Latin Amerika gezisi sürerken, Gezi davasıyla ilgili mahkemeden çıkan kararlara Batı’dan özellikle de ABD ve Almanya’dan tepkiler gelmişti.Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı sıfatıyla Batı’dan gelen bu tepkilere dönük olarak çok dikkat çekici cevaplar verdi.Osman Kavala ile ilgili olarak 'Neden özellikle bu insanın üzerinde bu kadar duruyorlar' sorusunu sordu.Tam kitabın ortasından bir soru bu.Yoldan geçen biri sorsa bile önemlidir ama Türkiye’nin Dışişleri Bakanı sıfatıyla Çavuşoğlu’nun sorması soruyu çok daha önemli hâle getiriyor.Gezi ve Kavala kararlarına Batı’dan gelen tepkilere dair Çavuşoğlu’nun söylediklerini de aktaralım:'Gelen tepkilerin sebebini anlıyoruz. Fonladıkları ve kullandıkları kişi hapse girdi. Türkiye’de yargı işliyor. Dünyada her ülkede yargı kararları eleştirilebilir. Ama neticede yargı işliyor. Peki Türkiye’de hapse giren çıkan birçok insan da var. Neden bu kişinin üzerinde bu kadar çok duruyorlar. Neden bir kişi bu kadar önemli. Çünkü fonladıkları ve kullandıkları bir kişi. Arkasında kim var belli. ABD’de Kongre’yi basanlara kimse özgürlük diyor mu? Gezi olaylarında ne dediler? Hedefimiz hükümeti devirmek. Bir yerde engellemek bile büyük bir suç. Bir yerde halkın oyuyla seçilmiş hükümeti vandalizm yoluyla devirmek… Suçlamalar çok ağır. Özellikle neden bu insanın üzerinde bu kadar duruyorlar?’”
https://tr.sputniknews.com/20220427/cumhurbaskani-erdogan-istanbulda-stk-temsilcileri-ile-iftar-programinda-konusma-yapiyor-1055901714.html
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mevlüt çavuşoğlu, osman kavala, açıklama, batı, tepki

Bakan Çavuşoğlu’ndan Kavala açıklaması: Neden özellikle bu insanın üzerinde duruyorlar?

10:21 03.05.2022 (güncellendi: 10:24 03.05.2022)
© AAÇavuşoğlu
Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu’nun Gezi davasında verilen kararları eleştiren Batı ülkelerine tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, Kavala ile ilgil “Neden özellikle bu insanın üzerinde bu kadar duruyorlar” dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun 6 ülkeyi kapsayan Latin Amerika gezisini takip eden Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında, Çavuşoğlu ile uçakta yaptığı sohbeti bugünkü köşe yazısında paylaştı.
Acet'in köşe yazısında şu ifadeler yer aldı:
“Çavuşoğlu’nun Latin Amerika gezisi sürerken, Gezi davasıyla ilgili mahkemeden çıkan kararlara Batı’dan özellikle de ABD ve Almanya’dan tepkiler gelmişti.
Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı sıfatıyla Batı’dan gelen bu tepkilere dönük olarak çok dikkat çekici cevaplar verdi.
Osman Kavala ile ilgili olarak 'Neden özellikle bu insanın üzerinde bu kadar duruyorlar' sorusunu sordu.
Tam kitabın ortasından bir soru bu.
Yoldan geçen biri sorsa bile önemlidir ama Türkiye’nin Dışişleri Bakanı sıfatıyla Çavuşoğlu’nun sorması soruyu çok daha önemli hâle getiriyor.
Gezi ve Kavala kararlarına Batı’dan gelen tepkilere dair Çavuşoğlu’nun söylediklerini de aktaralım:
'Gelen tepkilerin sebebini anlıyoruz. Fonladıkları ve kullandıkları kişi hapse girdi. Türkiye’de yargı işliyor. Dünyada her ülkede yargı kararları eleştirilebilir. Ama neticede yargı işliyor. Peki Türkiye’de hapse giren çıkan birçok insan da var. Neden bu kişinin üzerinde bu kadar çok duruyorlar. Neden bir kişi bu kadar önemli. Çünkü fonladıkları ve kullandıkları bir kişi. Arkasında kim var belli. ABD’de Kongre’yi basanlara kimse özgürlük diyor mu? Gezi olaylarında ne dediler? Hedefimiz hükümeti devirmek. Bir yerde engellemek bile büyük bir suç. Bir yerde halkın oyuyla seçilmiş hükümeti vandalizm yoluyla devirmek… Suçlamalar çok ağır. Özellikle neden bu insanın üzerinde bu kadar duruyorlar?’”
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