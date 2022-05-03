https://tr.sputniknews.com/20220503/disisleri-bakanligi-ermenistanla-normallesme-surecinin-3uncu-toplantisi-yapildi-1056050611.html
Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan’la normalleşme sürecinin 3’üncü toplantısı yapıldı
Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan’la normalleşme sürecinin 3’üncü toplantısı yapıldı
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci 3'üncü görüşmesinin bugün Viyana'da gerçekleştirildiğini duyurdu. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T16:45+0300
2022-05-03T16:45+0300
2022-05-03T16:45+0300
türkiye
ermenistan
normalleşme
görüşme
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Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan üçüncü görüşmelerini bugün Viyana’da gerçekleştirmişlerdir. Özel Temsilciler, iki ülke arasında bu süreç yoluyla tam normalleşmenin sağlanmasına yönelik daha önce ilan edilen hedefi teyit etmişlerdir. Bu kapsamda, somut görüşleri hakkında samimi ve yapıcı görüş alışverişinde bulunmuşlar ve bu yönde somut ilerleme için atılabilecek olası adımları ele almışlardır. Özel Temsilciler, süreci ön koşulsuz olarak sürdürmeye yönelik uzlaşılarını tekrarlamışlardır” denildi.
türkiye
ermenistan
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ermenistan, normalleşme, görüşme
Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan’la normalleşme sürecinin 3’üncü toplantısı yapıldı
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci 3'üncü görüşmesinin bugün Viyana'da gerçekleştirildiğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan üçüncü görüşmelerini bugün Viyana’da gerçekleştirmişlerdir. Özel Temsilciler, iki ülke arasında bu süreç yoluyla tam normalleşmenin sağlanmasına yönelik daha önce ilan edilen hedefi teyit etmişlerdir. Bu kapsamda, somut görüşleri hakkında samimi ve yapıcı görüş alışverişinde bulunmuşlar ve bu yönde somut ilerleme için atılabilecek olası adımları ele almışlardır. Özel Temsilciler, süreci ön koşulsuz olarak sürdürmeye yönelik uzlaşılarını tekrarlamışlardır” denildi.