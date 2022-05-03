https://tr.sputniknews.com/20220503/egm-kendilerini-afgan-pakistanli-gibi-gosteren-provokatif-hesaplar-hakkinda-inceleme-baslatildi-1056050693.html
EGM: Kendilerini 'Afgan, Pakistanlı' gibi gösteren provokatif hesaplar hakkında inceleme başlatıldı
EGM: Kendilerini 'Afgan, Pakistanlı' gibi gösteren provokatif hesaplar hakkında inceleme başlatıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü, internetten elde edilen provokatif görüntülerle kendilerini yabancı uyruklu hesaplar gibi gösterip, iç karışıklık çıkarma amacındaki... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T16:47+0300
2022-05-03T16:47+0300
2022-05-03T16:54+0300
emniyet genel müdürlüğü (egm)
türkiye
afgan
sosyal medya
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), internetten elde edilen provokatif görüntülerle kendilerini yabancı uyruklu hesaplar gibi gösterip, iç karışıklık çıkarma amacındaki paylaşımlara yönelik inceleme başlatıldığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
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emniyet genel müdürlüğü (egm), afgan, sosyal medya
EGM: Kendilerini 'Afgan, Pakistanlı' gibi gösteren provokatif hesaplar hakkında inceleme başlatıldı
16:47 03.05.2022 (güncellendi: 16:54 03.05.2022) Abone ol
Emniyet Genel Müdürlüğü, internetten elde edilen provokatif görüntülerle kendilerini yabancı uyruklu hesaplar gibi gösterip, iç karışıklık çıkarma amacındaki paylaşımlara yönelik inceleme başlatıldığını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), internetten elde edilen provokatif görüntülerle kendilerini yabancı uyruklu hesaplar gibi gösterip, iç karışıklık çıkarma amacındaki paylaşımlara yönelik inceleme başlatıldığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
“Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya platformlarında açık kaynaklardan kolaylıkla elde edilebilecek provokatif görüntüler ile kendilerini “Afgan, Pakistanlı” hesaplar gibi göstererek ülkemizde iç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüş olup gerekli incelemeler başlatılmıştır. Bu ve benzeri operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecektir.”