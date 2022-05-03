https://tr.sputniknews.com/20220503/egm-sessiz-istila-kisa-filmi-ile-manipulasyon-yapan-iki-kisi-hakkinda-adli-islem-baslatilmistir-1056058431.html

EGM: Sığınmacılarla ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı

EGM: Sığınmacılarla ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada dolaşıma sokulan 'Sessiz İstila' isimli kısa filmle halkı manipüle ettiği belirtilen bir kişi ve 'Suriyeli... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T22:40+0300

2022-05-03T22:40+0300

2022-05-03T23:06+0300

emniyet genel müdürlüğü (egm)

kısa film

türkiye

sessiz istila

suriyeli sığınmacılar

provokasyon

provakatif paylaşımlar

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.Çalışmalar kapsamında, Youtube'de 'Sessiz İstila' başlıklı kısa filmin yayınlandığı belirlenerek video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınladığı tespit edilen H.K'nin Sakarya'da yakalandığı bildirildi.Açıklamada, Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen, 'Militer Doktrin@militerdoktrin1' rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D'nin de İstanbul'da yakalandığı ifade edildi.Yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

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emniyet genel müdürlüğü (egm), kısa film, sessiz istila, suriyeli sığınmacılar, provokasyon, provakatif paylaşımlar