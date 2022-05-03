https://tr.sputniknews.com/20220503/elazigda-bir-arac-suruye-carpti-14-koyun-telef-oldu-1056034982.html

Elazığ'da bir araç sürüye çarptı: 14 koyun telef oldu

Elazığ'da bir araç sürüye çarptı: 14 koyun telef oldu

Elazığ'da otomobil yolun karşısına geçmek isteyen koyun sürüsüne çarptı. Kazada, 14 koyun telef oldu. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

otomobil

koyun

sürü

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Kaza Elazığ-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi.İHA'nın haberine göre, seyir halindeki bir otomobil yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada, 14 koyun telef olurken otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.Kaza ile ilgili jandarma inceleme başlattı.

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otomobil, koyun, sürü