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Elazığ'da bir araç sürüye çarptı: 14 koyun telef oldu
Elazığ'da bir araç sürüye çarptı: 14 koyun telef oldu
Elazığ'da otomobil yolun karşısına geçmek isteyen koyun sürüsüne çarptı. Kazada, 14 koyun telef oldu. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
otomobil
koyun
sürü
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Kaza Elazığ-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi.İHA'nın haberine göre, seyir halindeki bir otomobil yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada, 14 koyun telef olurken otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.Kaza ile ilgili jandarma inceleme başlattı.
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otomobil, koyun, sürü

Elazığ'da bir araç sürüye çarptı: 14 koyun telef oldu

02:13 03.05.2022 (güncellendi: 02:19 03.05.2022)
© İHAElazığ'da otomobil yolun karşısına geçmek isteyen koyun sürüsüne çarptı. Kazada, 14 koyun telef oldu.
Elazığ'da otomobil yolun karşısına geçmek isteyen koyun sürüsüne çarptı. Kazada, 14 koyun telef oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© İHA
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Elazığ'da otomobil yolun karşısına geçmek isteyen koyun sürüsüne çarptı. Kazada, 14 koyun telef oldu.
Kaza Elazığ-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi.
İHA'nın haberine göre, seyir halindeki bir otomobil yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada, 14 koyun telef olurken otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.
Kaza ile ilgili jandarma inceleme başlattı.
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