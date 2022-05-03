https://tr.sputniknews.com/20220503/elazigda-bir-arac-suruye-carpti-14-koyun-telef-oldu-1056034982.html
Elazığ'da bir araç sürüye çarptı: 14 koyun telef oldu
Elazığ'da bir araç sürüye çarptı: 14 koyun telef oldu
Elazığ'da otomobil yolun karşısına geçmek isteyen koyun sürüsüne çarptı. Kazada, 14 koyun telef oldu. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T02:13+0300
2022-05-03T02:13+0300
2022-05-03T02:19+0300
türkiye
otomobil
koyun
sürü
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Kaza Elazığ-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi.İHA'nın haberine göre, seyir halindeki bir otomobil yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada, 14 koyun telef olurken otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.Kaza ile ilgili jandarma inceleme başlattı.
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otomobil, koyun, sürü
Elazığ'da bir araç sürüye çarptı: 14 koyun telef oldu
02:13 03.05.2022 (güncellendi: 02:19 03.05.2022) Abone ol
Elazığ'da otomobil yolun karşısına geçmek isteyen koyun sürüsüne çarptı. Kazada, 14 koyun telef oldu.
Kaza Elazığ-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi.
İHA'nın haberine göre, seyir halindeki bir otomobil yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada, 14 koyun telef olurken otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.
Kaza ile ilgili jandarma inceleme başlattı.