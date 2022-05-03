https://tr.sputniknews.com/20220503/erkek-kata-milli-takimi-24-isitme-engelliler-yaz-olimpiyatlarinda-altin-madalya-kazandi-1056035580.html
Erkek Kata Milli Takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı
Erkek Kata Milli Takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı
Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) kapsamında karate final müsabakalarında mücadele eden Erkek Kata Milli Takımı... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T05:27+0300
2022-05-03T05:27+0300
2022-05-03T05:27+0300
spor
türkiye
işitme engelli
karate
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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre Fatih Çiçek, Sabri Kıroğlu, Burak Mert Can'dan oluşan İşitme Engelli Erkek Kata Milli Takımı finalde üstün bir performans sergileyerek altın madalyaya uzandı.Türkiye böylece organizasyondaki ilk altın madalyasını kazanmış oldu.24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları, Caxias do Sul kentinde 15 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.
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türkiye, işitme engelli, karate
Erkek Kata Milli Takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı
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Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) kapsamında karate final müsabakalarında mücadele eden Erkek Kata Milli Takımı altın madalya kazandı.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre Fatih Çiçek, Sabri Kıroğlu, Burak Mert Can'dan oluşan İşitme Engelli Erkek Kata Milli Takımı finalde üstün bir performans sergileyerek altın madalyaya uzandı.
Türkiye böylece organizasyondaki ilk altın madalyasını kazanmış oldu.
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları, Caxias do Sul kentinde 15 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.