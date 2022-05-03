https://tr.sputniknews.com/20220503/eski-suudi-arabistan-istihbarat-baskani-abd-bizi-hayal-kirikligina-ugratti-1056034338.html

Eski Suudi Arabistan İstihbarat Başkanı: ABD, bizi hayal kırıklığına uğrattı

Eski Suudi Arabistan İstihbarat Başkanı: ABD, bizi hayal kırıklığına uğrattı

Eski Suudi Arabistan İstihbarat Başkanı Prens Turki el-Faysal, ABD'nin Yemen'deki Husiler konusunda ülkesini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T00:50+0300

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dünya

suudi arabistan

abd

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Faysal, Suudi Arabistan'da İngilizce yayın yapan "Arabnews" gazetesine verdiği demeçte, Suudi Arabistan-ABD ilişkileri, Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme adımları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bölgenin güvenlik ve istikrarına karşı tehlikelerle mücadelede ortak gördükleri ABD'nin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığına işaret eden Faysal, "Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarıyla oluşturduğu tehditlere karşı ABD'nin kendilerine hayal kırıklığı yaşattığını düşünüyor" dedi.Önceki yıllarda ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin inişli-çıkışlı dönemler yaşadığını ve halihazırda da bir iniş dönemine geçtiklerine dikkati çeken Faysal, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyasında "Suudi Arabistan'ı izole edeceğini" söylediği ve bu yönde adımlar attığını savundu.Biden'ın, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun Yemen'e yönelik operasyonlarına destekleri durdurmasının yanı sıra Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelmediğini ve ABD'nin hava savunma sistemlerini bir dönem Suudi Arabistan'dan çektiğini hatırlatan Faysal, hava savunma sistemlerinin de "Husilerin Suudi Arabistan'a balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarının yoğunlaştığı dönemde çektirildiğini" aktardı.ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik tutumunda İsrail'in rızasını almayı gerektirecek bir durum olmadığını dile getiren Faysal, Mısır ve Ürdün'ün ardından son yıllarda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas'ın İsrail'le barış anlaşmaları imzalamasına rağmen Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde bir değişim olmadığına dikkati çekti.Ukrayna krizinin 'uluslararası toplumun ikiyüzlüğünü ortaya çıkardığını ifade eden Faysal, Ukrayna'dan gelen mültecilere yapılan tanımının bunu kanıtladığını vurguladı.Bu ikiyüzlülüğün diğer bir örneği de Batı'nın Ukrayna krizinde gösterdiği tepkinin olduğu belirten Faysal, "İkiyüzlülüğün bir parçası olarak BM ve Ukrayna'yı işgal ettiği için Rusya'ya yaptırım uygulanması, ancak örneğin birkaç yıl önce Arap ülkelerini işgal ettiğinde İsrail'e hiçbir yaptırım uygulanmaması. Yıllardır yapıldığını düşündüğüm çifte standartlar ve adaletsizlikler bunlar" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cidde'ye yaptığı ziyaretin iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açması temennisinde bulunan Faysal, "Türk yönetimi, Suudi Arabistan'a hasmane tutumun halkının çıkarına olmadığının farkına vardı" iddiasında bulundu.Türkiye ile Suudi Arabistan'ı ailevi, insani ve tarihi olarak birbirine bağlayan güçlü bağlar olduğunu belirten Faysal, "Aslında benim ninem Türk veya Çerkez asıllıdır" dedi.Faysal, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkilerin de daha üst düzeyde olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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