https://tr.sputniknews.com/20220503/eskisehirde-dolu-ve-saganak-nedeniyle-araclar-mahsur-kaldi-1056050427.html

Eskişehir'de dolu ve sağanak nedeniyle araçlar mahsur kaldı

Eskişehir'de dolu ve sağanak nedeniyle araçlar mahsur kaldı

Eskişehir'de şiddetli yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T16:38+0300

2022-05-03T16:38+0300

2022-05-03T16:38+0300

yaşam

eskişehir

türkiye

odunpazarı

eskişehir tepebaşı belediyesi

polis

sel

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Eskişehir'de öğleden sonra aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin yanı sıra kent merkezindeki bir çok iş yeri ve apartmanın giriş kısımlarını su bastı. Cadde ve sokaklarda çok sayıda araç, su birikintisi nedeniyle mahsur kaldı. Park ve bahçelerin yanı sıra araçların üzerleri beyaza büründü. Polis ekipleri, trafik düzeninin sağlanması için çalışma yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220503/meteoroloji-genel-mudurlugu-7-bolgede-gok-gurultulu-saganak-yagis-bekleniyor-1056035077.html

eskişehir

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eskişehir, türkiye, odunpazarı, eskişehir tepebaşı belediyesi, polis, sel