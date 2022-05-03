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https://tr.sputniknews.com/20220503/fatih-akindan-trabzonspor-belgeseli-1056053782.html
Fatih Akın'dan 'Trabzonspor belgeseli' sinyali
Fatih Akın'dan 'Trabzonspor belgeseli' sinyali
Yönetmen Fatih Akın, Instagram hesabından Trabzonspor için bir paylaşım yaptı. Akın yorumlarda, bir Trabzonspor belgeseli çekeceğini de belirtti. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T18:49+0300
2022-05-03T18:53+0300
fatih akın
yaşam
trabzonspor
belgesel
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Trabzonspor, Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Instagram hesabından Trabzonspor yazan bir kıyafetle, kendi fotoğrafını paylaşan yönetmen Fatih Akın, "Memleket işte… Oh beee… Trabzonspor. Şampiyon" yazdı.Yönetmenin bir takipçisi Akın’ın fotoğrafının altına "Trabzonspor şampiyon olduğunda bir belgeselini çekeceğini söylemiştin abi. Umarız o da olur" yazdı. Akın da takipçisine "Olacak" şeklinde cevap verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220502/fifa-trabzonsporun-sampiyonluk-kutlama-goruntulerini-paylasti-1056031779.html
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fatih akın, trabzonspor, belgesel

Fatih Akın'dan 'Trabzonspor belgeseli' sinyali

18:49 03.05.2022 (güncellendi: 18:53 03.05.2022)
© AFP 2022 / Alberto PIZZOLIFatih Akın
Fatih Akın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© AFP 2022 / Alberto PIZZOLI
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Yönetmen Fatih Akın, Instagram hesabından Trabzonspor için bir paylaşım yaptı. Akın yorumlarda, bir Trabzonspor belgeseli çekeceğini de belirtti.
Trabzonspor, Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Instagram hesabından Trabzonspor yazan bir kıyafetle, kendi fotoğrafını paylaşan yönetmen Fatih Akın, "Memleket işte… Oh beee… Trabzonspor. Şampiyon" yazdı.
Yönetmenin bir takipçisi Akın’ın fotoğrafının altına "Trabzonspor şampiyon olduğunda bir belgeselini çekeceğini söylemiştin abi. Umarız o da olur" yazdı. Akın da takipçisine "Olacak" şeklinde cevap verdi.
Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
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