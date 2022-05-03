https://tr.sputniknews.com/20220503/fatih-akindan-trabzonspor-belgeseli-1056053782.html

Fatih Akın'dan 'Trabzonspor belgeseli' sinyali

Fatih Akın'dan 'Trabzonspor belgeseli' sinyali

Yönetmen Fatih Akın, Instagram hesabından Trabzonspor için bir paylaşım yaptı. Akın yorumlarda, bir Trabzonspor belgeseli çekeceğini de belirtti. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T18:49+0300

2022-05-03T18:49+0300

2022-05-03T18:53+0300

fatih akın

yaşam

trabzonspor

belgesel

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Trabzonspor, Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Instagram hesabından Trabzonspor yazan bir kıyafetle, kendi fotoğrafını paylaşan yönetmen Fatih Akın, "Memleket işte… Oh beee… Trabzonspor. Şampiyon" yazdı.Yönetmenin bir takipçisi Akın’ın fotoğrafının altına "Trabzonspor şampiyon olduğunda bir belgeselini çekeceğini söylemiştin abi. Umarız o da olur" yazdı. Akın da takipçisine "Olacak" şeklinde cevap verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220502/fifa-trabzonsporun-sampiyonluk-kutlama-goruntulerini-paylasti-1056031779.html

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fatih akın, trabzonspor, belgesel