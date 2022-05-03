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Fenerbahçe 115. yaşını kutladı
Fenerbahçe 115. yaşını kutladı
Fenerbahçe internet sitesinden sarı lacivertli kulübün 115. yaşını kutlayan açıklamada, "Efsane 115 yaşında. Yaşa Fenerbahçe" denildi. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
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spor
fenerbahçe
futbol
türkiye
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Fenerbahçe Kulübü internet sitesinden kulübün 115. yaşını kutlayan bir açıklama yayımladı. Sarı - lacivertlilerin açıklamasında "Efsane 115 yaşında. Yaşa Fenerbahçe" ifadeleri kullanıldı.Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:Gücünü topraklarına sıkı sıkıya bağlı olan köklerinden alanAit olduğu vatanının gençlerine fayda sağlamayı kuruluş amacı kabul edenÜlkesi için gerektiğinde benliğini siper edenBir duruştur Fenerbahçe!Cumhuriyeti ve Atatürk ilkelerini özümsemiş,Var olduğu her alanda, yarıştığı her kulvarda, zeki, çevik ve ahlaklı sporcularıylaKırmızı beyaz bayrağını her zaman yorulmadan gururla dalgalandırmış,Türkiye’nin en büyük spor kulübüdür Fenerbahçe!Bu büyük kulüp içinAtasının izinde yürüdüğü her gün ‘ilelebet’ diyebilmek,115 yıl boyunca nesillere ilham olan sporcular yetiştirmek,Türk gençlerinin her daim elinden tutmak, en büyük gurur olmuştur!İşte bunun için her zaman en değerli kimliktir, Fenerbahçe ve Fenerbahçelilik!Cumhuriyet’le iç içe geçmiş değerleri, şanlı tarihi, şerefli mücadelesi, kimseye boyun eğmeyen faziletli duruşuylaKupalardan, madalyalardan, şampiyonluklardan öte bir ruhtur Fenerbahçe!1907’de filiz veren fidan, bugün 115 yaşında koca bir çınar!Gölgesinde gurur, köklerinde onur, dallarında yarınların sonsuz umudunu taşıyor…Dün olduğu gibi bugün, yarın ve istisnasız her günMilyonlarca taraftarı için “İyi ki, İyi ki Fenerbahçe…”Efsane 115 yaşında! Yaşa fenerbahçe!
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fenerbahçe, futbol, türkiye

Fenerbahçe 115. yaşını kutladı

01:43 03.05.2022 (güncellendi: 01:44 03.05.2022)
© DHAFenerbahçe Spor Kulübü
Fenerbahçe Spor Kulübü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© DHA
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Fenerbahçe internet sitesinden sarı lacivertli kulübün 115. yaşını kutlayan açıklamada, "Efsane 115 yaşında. Yaşa Fenerbahçe" denildi.
Fenerbahçe Kulübü internet sitesinden kulübün 115. yaşını kutlayan bir açıklama yayımladı. Sarı - lacivertlilerin açıklamasında "Efsane 115 yaşında. Yaşa Fenerbahçe" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
Gücünü topraklarına sıkı sıkıya bağlı olan köklerinden alan
Ait olduğu vatanının gençlerine fayda sağlamayı kuruluş amacı kabul eden

Ülkesi için gerektiğinde benliğini siper eden

Bir duruştur Fenerbahçe!

Cumhuriyeti ve Atatürk ilkelerini özümsemiş,

Var olduğu her alanda, yarıştığı her kulvarda, zeki, çevik ve ahlaklı sporcularıyla

Kırmızı beyaz bayrağını her zaman yorulmadan gururla dalgalandırmış,

Türkiye’nin en büyük spor kulübüdür Fenerbahçe!

Bu büyük kulüp için

Atasının izinde yürüdüğü her gün ‘ilelebet’ diyebilmek,

115 yıl boyunca nesillere ilham olan sporcular yetiştirmek,

Türk gençlerinin her daim elinden tutmak, en büyük gurur olmuştur!

İşte bunun için her zaman en değerli kimliktir, Fenerbahçe ve Fenerbahçelilik!

Cumhuriyet’le iç içe geçmiş değerleri, şanlı tarihi, şerefli mücadelesi, kimseye boyun eğmeyen faziletli duruşuyla

Kupalardan, madalyalardan, şampiyonluklardan öte bir ruhtur Fenerbahçe!
1907’de filiz veren fidan, bugün 115 yaşında koca bir çınar!
Gölgesinde gurur, köklerinde onur, dallarında yarınların sonsuz umudunu taşıyor…

Dün olduğu gibi bugün, yarın ve istisnasız her gün

Milyonlarca taraftarı için “İyi ki, İyi ki Fenerbahçe…”
Efsane 115 yaşında! Yaşa fenerbahçe!
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