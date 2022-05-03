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Fenerbahçe'den Trabzonspor maçında açılan pankart için suç duyurusu
Fenerbahçe'den Trabzonspor maçında açılan pankart için suç duyurusu
Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor-Antalyaspor maçında açılan pankartla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T16:29+0300
2022-05-03T16:32+0300
spor
fenerbahçe
pankart
trabzonspor
suç duyurusu
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Trabzonspor'un Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçı öncesiden tribünlerde açılan pankartla ilgili olarak Fenerbahçe, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:"30 Nisan 2022 tarihinde Trabzonspor ve Antalyaspor arasında oynanan müsabakanın başlangıç düdüğünden önce Trabzonspor taraftarları tarafından açılan;Trabzonspor yöneticileri ve güvenlik güçleri tarafından stadyuma girişi engellenmeyen pankartta, Fenerbahçemizi temsil eden kanarya figürü av tüfeğinin namlusunda yer alıyordu.Bu pankart, 4 Nisan 2015 tarihinde futbol takım otobüsümüze yapılan, faillerinin hala bulunamadığı silahlı saldırıya atıfta bulunmakta ve bu hain saldırı meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.Bu doğrultuda Türk Ceza Kanunu’nda yer alan; halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kanunlara uymamaya tahrik, hakaret,6222 sayılı Kanun’da yer alan tehdit veya hakaret içeren tezahürat, şiddete neden olabilecek açıklamalar şeklindeki düzenlemeler uyarınca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na 10270651903 iş emri numarası ile suç duyurusunda bulunulmuştur.Bu konunun takipçisi olacağımızdan ve bu pankartı hazırlayanların, bu pankartı stada sokanların ve buna engel olmayanların en ağır şekilde cezalandırılmaları için elimizden geleni yapacağımızdan Büyük Fenerbahçe taraftarının şüphesi olmasın."
https://tr.sputniknews.com/20220430/fenerbahce-spor-kulubunden-trabzonspor-aciklamasi-savcilari-goreve-cagiriyoruz-1055986474.html
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fenerbahçe, pankart, trabzonspor, suç duyurusu

Fenerbahçe'den Trabzonspor maçında açılan pankart için suç duyurusu

16:29 03.05.2022 (güncellendi: 16:32 03.05.2022)
© DHAFenerbahçe Kulübü'nden pankart tepkisi
Fenerbahçe Kulübü'nden pankart tepkisi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© DHA
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Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor-Antalyaspor maçında açılan pankartla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Trabzonspor'un Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçı öncesiden tribünlerde açılan pankartla ilgili olarak Fenerbahçe, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"30 Nisan 2022 tarihinde Trabzonspor ve Antalyaspor arasında oynanan müsabakanın başlangıç düdüğünden önce Trabzonspor taraftarları tarafından açılan;
Trabzonspor yöneticileri ve güvenlik güçleri tarafından stadyuma girişi engellenmeyen pankartta, Fenerbahçemizi temsil eden kanarya figürü av tüfeğinin namlusunda yer alıyordu.
Bu pankart, 4 Nisan 2015 tarihinde futbol takım otobüsümüze yapılan, faillerinin hala bulunamadığı silahlı saldırıya atıfta bulunmakta ve bu hain saldırı meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.
Bu doğrultuda Türk Ceza Kanunu’nda yer alan; halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kanunlara uymamaya tahrik, hakaret,
6222 sayılı Kanun’da yer alan tehdit veya hakaret içeren tezahürat, şiddete neden olabilecek açıklamalar şeklindeki düzenlemeler uyarınca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na 10270651903 iş emri numarası ile suç duyurusunda bulunulmuştur.
Bu konunun takipçisi olacağımızdan ve bu pankartı hazırlayanların, bu pankartı stada sokanların ve buna engel olmayanların en ağır şekilde cezalandırılmaları için elimizden geleni yapacağımızdan Büyük Fenerbahçe taraftarının şüphesi olmasın."
Fenerbahçe Kulübü'nden pankart tepkisi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
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