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Figaro: Macron, Putin ile görüşmeden önce eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'yi gizlice kabul etti
Figaro: Macron, Putin ile görüşmeden önce eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'yi gizlice kabul etti
Figaro gazetesinin haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron salı günü eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi Elysee Sarayı'nda gizlice kabul etti. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T20:01+0300
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dünya
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vladimir putin
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Gazeteye göre Macron, sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapmadan önce Elysee Sarayı'nda Sarkozy ile gizlice bir araya geldi.Gazete, görüşmenin Macron'un yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden bir hafta sonra ve parlamento seçimleri için aday belirlenmesinden birkaç gün önce gerçekleştiğine dikkat çekti.Macron ve Sarkoziy’nin görüşmenin içeriğini gizli tuttukları kaydedildi.Nisan ayı başlarında, Emmanuel Macron, kendisi ve Sarkozy arasında, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisini desteklemesi karşılığında, onu Fransa Başbakanı adaylığı için önerebileceğine dair ‘gizli anlaşma’ olduğu iddialarını reddetmişti.
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le figaro, vladimir putin, nicolas sarkozy

Figaro: Macron, Putin ile görüşmeden önce eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'yi gizlice kabul etti

20:01 03.05.2022
© REUTERS / BENOIT TESSIERMacron
Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© REUTERS / BENOIT TESSIER
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Figaro gazetesinin haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron salı günü eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi Elysee Sarayı'nda gizlice kabul etti.
Gazeteye göre Macron, sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapmadan önce Elysee Sarayı'nda Sarkozy ile gizlice bir araya geldi.
Gazete, görüşmenin Macron'un yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden bir hafta sonra ve parlamento seçimleri için aday belirlenmesinden birkaç gün önce gerçekleştiğine dikkat çekti.
Macron ve Sarkoziy’nin görüşmenin içeriğini gizli tuttukları kaydedildi.
Nisan ayı başlarında, Emmanuel Macron, kendisi ve Sarkozy arasında, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisini desteklemesi karşılığında, onu Fransa Başbakanı adaylığı için önerebileceğine dair ‘gizli anlaşma’ olduğu iddialarını reddetmişti.
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