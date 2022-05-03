https://tr.sputniknews.com/20220503/figaro-macron-putin-ile-gorusmeden-once-eski-cumhurbaskani-sarkozyyi-gizlice-kabul-etti-1056055174.html

Figaro: Macron, Putin ile görüşmeden önce eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'yi gizlice kabul etti

Figaro: Macron, Putin ile görüşmeden önce eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'yi gizlice kabul etti

Figaro gazetesinin haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron salı günü eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi Elysee Sarayı'nda gizlice kabul etti. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T20:01+0300

2022-05-03T20:01+0300

2022-05-03T20:01+0300

dünya

le figaro

vladimir putin

nicolas sarkozy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1055455639_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_95794e1287eeaa7200331e84a55566ad.jpg

Gazeteye göre Macron, sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapmadan önce Elysee Sarayı'nda Sarkozy ile gizlice bir araya geldi.Gazete, görüşmenin Macron'un yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden bir hafta sonra ve parlamento seçimleri için aday belirlenmesinden birkaç gün önce gerçekleştiğine dikkat çekti.Macron ve Sarkoziy’nin görüşmenin içeriğini gizli tuttukları kaydedildi.Nisan ayı başlarında, Emmanuel Macron, kendisi ve Sarkozy arasında, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisini desteklemesi karşılığında, onu Fransa Başbakanı adaylığı için önerebileceğine dair ‘gizli anlaşma’ olduğu iddialarını reddetmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

le figaro, vladimir putin, nicolas sarkozy