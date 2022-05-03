https://tr.sputniknews.com/20220503/hincal-ulucun-bacagi-kirildi-1056055588.html
Hıncal Uluç'un bacağı kırıldı
Hıncal Uluç'un bacağı kırıldı
Gazeteci Hıncal Uluç’un bacağı kırıldı. 82 yalındaki Uluç’un sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T20:41+0300
2022-05-03T20:41+0300
2022-05-03T20:41+0300
yaşam
hıncal uluç
gazeteci
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Sabah Gazetesi yazarı Uluç’un evde düşerek kaza geçirdiği öğrenildi. Ameliyat olmak için bekleyen Uluç’un tedavisinin sürdüğü ifade edildi.
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hıncal uluç, gazeteci
Hıncal Uluç'un bacağı kırıldı
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Gazeteci Hıncal Uluç’un bacağı kırıldı. 82 yalındaki Uluç’un sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Sabah Gazetesi yazarı Uluç’un evde düşerek kaza geçirdiği öğrenildi.
Ameliyat olmak için bekleyen Uluç’un tedavisinin sürdüğü ifade edildi.