Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220503/hincal-ulucun-bacagi-kirildi-1056055588.html
Hıncal Uluç'un bacağı kırıldı
Hıncal Uluç'un bacağı kırıldı
Gazeteci Hıncal Uluç’un bacağı kırıldı. 82 yalındaki Uluç’un sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T20:41+0300
2022-05-03T20:41+0300
yaşam
hıncal uluç
gazeteci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104062/25/1040622595_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_2115d3ba96a5b92ab72ef8b2f5c652b6.jpg
Sabah Gazetesi yazarı Uluç’un evde düşerek kaza geçirdiği öğrenildi. Ameliyat olmak için bekleyen Uluç’un tedavisinin sürdüğü ifade edildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104062/25/1040622595_231:0:1731:1125_1920x0_80_0_0_16189c18e8bd676b4c7aae566328c0e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hıncal uluç, gazeteci

Hıncal Uluç'un bacağı kırıldı

20:41 03.05.2022
© Fotoğraf : TwitterHıncal Uluç
Hıncal Uluç - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
Gazeteci Hıncal Uluç’un bacağı kırıldı. 82 yalındaki Uluç’un sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Sabah Gazetesi yazarı Uluç’un evde düşerek kaza geçirdiği öğrenildi.
Ameliyat olmak için bekleyen Uluç’un tedavisinin sürdüğü ifade edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала