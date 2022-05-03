https://tr.sputniknews.com/20220503/hindistanda-hava-sicakligi-46-dereceyi-gordu-25-kisi-hayatini-kaybetti-1056051155.html

Hindistan'da hava sıcaklığı 46 dereceyi gördü: 25 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da hava sıcaklığı 46 dereceyi gördü: 25 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde sıcaklığın 46 dereceye yükselmesinin ardından 25 kişi hayatını kaybetti. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T17:05+0300

2022-05-03T17:05+0300

2022-05-03T17:10+0300

hindistan

hava sıcaklığı

ölüm

dünya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052581531_366:0:1685:742_1920x0_80_0_0_203917a016201394b1be3015ae5ce9eb.jpg

Hindistan'da sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Ülkede termometreler 46 dereceyi gösterirken, sıcak çarpması nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti. Maharashtra sağlık yetkilisi Pradeep Awate, ülkede sıcaklığın son 100 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu ve 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Ülkede sıcaklıklar normalden çok daha erken ve hızlı bir şekilde artıyor" derken Hindistan Meteoroloji Müdürlüğü tarafından ülkenin kuzeybatısı ve orta kesimlerinde sıcaklıkların azalmasının beklenmediği açıklandı.

https://tr.sputniknews.com/20210728/japonyada-yuksek-hava-sicakligi-nedeniyle-23-kisi-hayatini-kaybetti-1045074520.html

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hindistan, hava sıcaklığı, ölüm