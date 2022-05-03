https://tr.sputniknews.com/20220503/hindistanda-hava-sicakligi-46-dereceyi-gordu-25-kisi-hayatini-kaybetti-1056051155.html
Hindistan'da hava sıcaklığı 46 dereceyi gördü: 25 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da hava sıcaklığı 46 dereceyi gördü: 25 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde sıcaklığın 46 dereceye yükselmesinin ardından 25 kişi hayatını kaybetti. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T17:05+0300
2022-05-03T17:05+0300
2022-05-03T17:10+0300
hindistan
hava sıcaklığı
ölüm
dünya
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Hindistan'da sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Ülkede termometreler 46 dereceyi gösterirken, sıcak çarpması nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti. Maharashtra sağlık yetkilisi Pradeep Awate, ülkede sıcaklığın son 100 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu ve 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Ülkede sıcaklıklar normalden çok daha erken ve hızlı bir şekilde artıyor" derken Hindistan Meteoroloji Müdürlüğü tarafından ülkenin kuzeybatısı ve orta kesimlerinde sıcaklıkların azalmasının beklenmediği açıklandı.
https://tr.sputniknews.com/20210728/japonyada-yuksek-hava-sicakligi-nedeniyle-23-kisi-hayatini-kaybetti-1045074520.html
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hindistan, hava sıcaklığı, ölüm
Hindistan'da hava sıcaklığı 46 dereceyi gördü: 25 kişi hayatını kaybetti
17:05 03.05.2022 (güncellendi: 17:10 03.05.2022) Abone ol
Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde sıcaklığın 46 dereceye yükselmesinin ardından 25 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'da sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Ülkede termometreler 46 dereceyi gösterirken, sıcak çarpması nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti. Maharashtra sağlık yetkilisi Pradeep Awate, ülkede sıcaklığın son 100 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu ve 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Ülkede sıcaklıklar normalden çok daha erken ve hızlı bir şekilde artıyor" derken Hindistan Meteoroloji Müdürlüğü tarafından ülkenin kuzeybatısı ve orta kesimlerinde sıcaklıkların azalmasının beklenmediği açıklandı.