https://tr.sputniknews.com/20220503/hirvatistan-cumhurbaskani-milanovic-finlandiya-ve-isvecin-nato-uyeligini-veto-edecegim--1056055719.html

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini veto edeceğim

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini veto edeceğim

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç düzenlediği basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını veto edeceğini belirtti. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç, düzenlediği basın toplantısında, NATO zirvesinde Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımını veto edeceğini söyledi.Milanoviç, ‘Rus yanlısı tutum sergilediği’ iddialarına tepki göstererek, “Rus ajanı olduğumu kim söylüyor? Rusya ile hiçbir alakam yok. Gazprom'un başkanı Zagreb'e geldiğinde benden bir şey alamadı. Ne Ruslardan ne de Ukraynalılardan korkuyorum, tehditlerle kolayca başa çıkabilirim” dedi.Gazetecilerin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı konusunundaki ısrarlı soruları karşısında Hırvat Cumhurbaşkanı, “Bu beklenmedik konu ilkbahar yağmuru gibi çıktı, kimse beklemiyordu. NATO zirvesinde, bu seviyede gerçekleşecekse, daveti veto edeceğim” ifadelerini kullandı.Geçen hafta benzer bir açıklama yapan Milanoviç, Stockholm ve Helsinki'nin ittifaka katılma ihtimalini "tehlikeli şarlatanlık" olarak nitelendirmişti.

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hırvatistan, zoran milanoviç, nato, finlandiya, isveç, veto, veto hakkı, zagreb, gazprom