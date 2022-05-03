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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini veto edeceğim
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini veto edeceğim
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç düzenlediği basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını veto edeceğini belirtti. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-03T20:48+0300
dünya
hırvatistan
zoran milanoviç
nato
finlandiya
isveç
veto
veto hakkı
zagreb
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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç, düzenlediği basın toplantısında, NATO zirvesinde Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımını veto edeceğini söyledi.Milanoviç, ‘Rus yanlısı tutum sergilediği’ iddialarına tepki göstererek, “Rus ajanı olduğumu kim söylüyor? Rusya ile hiçbir alakam yok. Gazprom'un başkanı Zagreb'e geldiğinde benden bir şey alamadı. Ne Ruslardan ne de Ukraynalılardan korkuyorum, tehditlerle kolayca başa çıkabilirim” dedi.Gazetecilerin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı konusunundaki ısrarlı soruları karşısında Hırvat Cumhurbaşkanı, “Bu beklenmedik konu ilkbahar yağmuru gibi çıktı, kimse beklemiyordu. NATO zirvesinde, bu seviyede gerçekleşecekse, daveti veto edeceğim” ifadelerini kullandı.Geçen hafta benzer bir açıklama yapan Milanoviç, Stockholm ve Helsinki'nin ittifaka katılma ihtimalini "tehlikeli şarlatanlık" olarak nitelendirmişti.
hırvatistan
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hırvatistan, zoran milanoviç, nato, finlandiya, isveç, veto, veto hakkı, zagreb, gazprom

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini veto edeceğim

20:43 03.05.2022 (güncellendi: 20:48 03.05.2022)
© AFP 2022 / ARMEND NIMANIHırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© AFP 2022 / ARMEND NIMANI
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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç düzenlediği basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını veto edeceğini belirtti.
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç, düzenlediği basın toplantısında, NATO zirvesinde Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımını veto edeceğini söyledi.
Milanoviç, ‘Rus yanlısı tutum sergilediği’ iddialarına tepki göstererek, “Rus ajanı olduğumu kim söylüyor? Rusya ile hiçbir alakam yok. Gazprom'un başkanı Zagreb'e geldiğinde benden bir şey alamadı. Ne Ruslardan ne de Ukraynalılardan korkuyorum, tehditlerle kolayca başa çıkabilirim” dedi.
Gazetecilerin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı konusunundaki ısrarlı soruları karşısında Hırvat Cumhurbaşkanı, “Bu beklenmedik konu ilkbahar yağmuru gibi çıktı, kimse beklemiyordu. NATO zirvesinde, bu seviyede gerçekleşecekse, daveti veto edeceğim” ifadelerini kullandı.
Geçen hafta benzer bir açıklama yapan Milanoviç, Stockholm ve Helsinki'nin ittifaka katılma ihtimalini "tehlikeli şarlatanlık" olarak nitelendirmişti.
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