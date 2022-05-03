https://tr.sputniknews.com/20220503/imamoglu-paylasti-istanbul-bogazinda-bayram-sevinci-1056034634.html
İmamoğlu paylaştı: İstanbul Boğazı’nda bayram sevinci
İmamoğlu paylaştı: İstanbul Boğazı’nda bayram sevinci
İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Boğazı'nın keyfini çıkaran bir yunusun videosunu "Bayram sevinci" notuyla paylaştı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T01:33+0300
2022-05-03T01:33+0300
2022-05-03T01:33+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
boğaz
yunus
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaz'da bir yunusun görüntülendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.İmamoğlu, paylaşımına "İstanbul Boğazı’nda bayram sevinci" notu düştü.
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ekrem imamoğlu, boğaz, yunus
İmamoğlu paylaştı: İstanbul Boğazı’nda bayram sevinci
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İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Boğazı'nın keyfini çıkaran bir yunusun videosunu "Bayram sevinci" notuyla paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaz'da bir yunusun görüntülendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
İmamoğlu, paylaşımına "İstanbul Boğazı’nda bayram sevinci" notu düştü.