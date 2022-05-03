https://tr.sputniknews.com/20220503/ingilterenin-en-cok-aranan-kanun-kacaklarindan-alex-male-istanbul-lizbon-ucusunda-yakalandi--1056040971.html
İngiltere'nin en çok aranan suçlularından Alex Male, İstanbul-Lizbon uçuşunda yakalandı
İngiltere'nin en çok aranan suçlularından Alex Male, İstanbul-Lizbon uçuşunda yakalandı
İngiltere'nin en çok aranan kanun kaçaklarından Alex Male, İstanbul'dan Lizbon'a giden uçakta yakalandı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T11:26+0300
2022-05-03T11:26+0300
2022-05-03T11:26+0300
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Uyuşturucu taciri ve kara para aklama suçlarından aranan İngiliz Alex Male, sahte pasaport ile İstanbul’dan Portekiz’e gitmeye çalışırken yakalandı.'İngiltere’nin en azılı kanun kaçağı' olarak lanse edilen Male’in yakalanmasına İngiliz medyası geniş yer ayırdı. Male’nin Cumartesi gecesi Portekiz sınırında yakalandığı belirtildi.Sözcü'nün aktardığına göre İngiliz yetkililer, daha önce İspanya’nın Marbella bölgesinde yaşadığı tahmin edilen ve Portekiz’de yaşadığı öğrenilen Male’nin sahte pasaportla seyahat etmeye çalıştığı tespit edildi.Türkiye’de polisin pasaporttan şüphelendiği de belirtilirken İngiliz yetkililer, “Male naif bir şekilde sahte belgelerle fark edilmeden seyahat edebileceğini düşündü” ifadelerini kullandı.Portekiz’de yakalanan ve hakim karşısına çıkarılan Male’nin İngiltere’ye gönderilmesi bekleniyor.
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istanbul, lizbon, ingiltere, havalimanı, sahte pasaport, kaçak, yakalama, polis, portekiz, türkiye
İngiltere'nin en çok aranan suçlularından Alex Male, İstanbul-Lizbon uçuşunda yakalandı
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İngiltere'nin en çok aranan kanun kaçaklarından Alex Male, İstanbul'dan Lizbon'a giden uçakta yakalandı.
Uyuşturucu taciri ve kara para aklama suçlarından aranan İngiliz Alex Male, sahte pasaport ile İstanbul’dan Portekiz’e gitmeye çalışırken yakalandı.
'İngiltere’nin en azılı kanun kaçağı' olarak lanse edilen Male’in yakalanmasına İngiliz medyası geniş yer ayırdı. Male’nin Cumartesi gecesi Portekiz sınırında yakalandığı belirtildi.
Sözcü'nün aktardığına göre İngiliz yetkililer, daha önce İspanya’nın Marbella bölgesinde yaşadığı tahmin edilen ve Portekiz’de yaşadığı öğrenilen Male’nin sahte pasaportla seyahat etmeye çalıştığı tespit edildi.
Türkiye’de polisin pasaporttan şüphelendiği de belirtilirken İngiliz yetkililer, “Male naif bir şekilde sahte belgelerle fark edilmeden seyahat edebileceğini düşündü” ifadelerini kullandı.
Portekiz’de yakalanan ve hakim karşısına çıkarılan Male’nin İngiltere’ye gönderilmesi bekleniyor.