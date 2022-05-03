https://tr.sputniknews.com/20220503/ingilterenin-en-cok-aranan-kanun-kacaklarindan-alex-male-istanbul-lizbon-ucusunda-yakalandi--1056040971.html

İngiltere'nin en çok aranan suçlularından Alex Male, İstanbul-Lizbon uçuşunda yakalandı

İngiltere'nin en çok aranan suçlularından Alex Male, İstanbul-Lizbon uçuşunda yakalandı

İngiltere'nin en çok aranan kanun kaçaklarından Alex Male, İstanbul'dan Lizbon'a giden uçakta yakalandı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T11:26+0300

2022-05-03T11:26+0300

2022-05-03T11:26+0300

dünya

istanbul

lizbon

ingiltere

havalimanı

sahte pasaport

kaçak

yakalama

polis

portekiz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056040808_0:51:961:591_1920x0_80_0_0_a580a84450c2296b4612caaec6c10bf4.png

Uyuşturucu taciri ve kara para aklama suçlarından aranan İngiliz Alex Male, sahte pasaport ile İstanbul’dan Portekiz’e gitmeye çalışırken yakalandı.'İngiltere’nin en azılı kanun kaçağı' olarak lanse edilen Male’in yakalanmasına İngiliz medyası geniş yer ayırdı. Male’nin Cumartesi gecesi Portekiz sınırında yakalandığı belirtildi.Sözcü'nün aktardığına göre İngiliz yetkililer, daha önce İspanya’nın Marbella bölgesinde yaşadığı tahmin edilen ve Portekiz’de yaşadığı öğrenilen Male’nin sahte pasaportla seyahat etmeye çalıştığı tespit edildi.Türkiye’de polisin pasaporttan şüphelendiği de belirtilirken İngiliz yetkililer, “Male naif bir şekilde sahte belgelerle fark edilmeden seyahat edebileceğini düşündü” ifadelerini kullandı.Portekiz’de yakalanan ve hakim karşısına çıkarılan Male’nin İngiltere’ye gönderilmesi bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220210/en-buyuk-kripto-para-operasyonu-turk-lakabini-reyhan-adini-kullanan-cok-kisilikli-rapci-yakalandi-1053707217.html

istanbul

lizbon

ingiltere

portekiz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, lizbon, ingiltere, havalimanı, sahte pasaport, kaçak, yakalama, polis, portekiz, türkiye