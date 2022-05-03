https://tr.sputniknews.com/20220503/isitme-engelli-turk-milli-takimindan-cifte-sevinc-olimpiyat-sampiyonlugu-ve-gumus-madalya-1056041601.html

İşitme engelli Türk milli takımından çifte sevinç: Olimpiyat şampiyonluğu ve gümüş madalya

İşitme engelli Türk milli takımından çifte sevinç: Olimpiyat şampiyonluğu ve gümüş madalya

Brezilya’da düzenlenen 24. Deaflympics İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’nda Sabri Kıroğlu, Olimpiyat ikincisi olurken, Erkek kata milli takımı olimpiyat... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T11:48+0300

2022-05-03T11:48+0300

2022-05-03T11:48+0300

spor

türkiye işitme engelliler spor federasyonu

fatih çiçek

sabri kıroğlu

burak mert can

işitme engelli erkek kata milli takımı

brezilya

24. deaflympics işitme engelliler yaz olimpiyatları

altın madalya

gümüş madalya

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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'ndan (TİESF) yapılan açıklamaya göre ise Fatih Çiçek, Sabri Kıroğlu, Burak Mert Can'dan oluşan İşitme Engelli Erkek Kata Milli Takımı finaldeki performansı ile altın madalyaya uzandı. Düzceli milli sporcu Kıroğlu, olimpiyat ikincisi olarak gümüş madalya aldı.Çoklu spor branşlarında 4 yılda bir düzenlenen yaz ve kış olimpiyat oyunlarıyla birlikte üçüncü büyük organizasyon olma özelliğini taşıyan Deaflympics, Caxias do Sul kentinde 15 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.

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