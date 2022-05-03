https://tr.sputniknews.com/20220503/isitme-engelli-turk-milli-takimindan-cifte-sevinc-olimpiyat-sampiyonlugu-ve-gumus-madalya-1056041601.html
İşitme engelli Türk milli takımından çifte sevinç: Olimpiyat şampiyonluğu ve gümüş madalya
İşitme engelli Türk milli takımından çifte sevinç: Olimpiyat şampiyonluğu ve gümüş madalya
Brezilya’da düzenlenen 24. Deaflympics İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’nda Sabri Kıroğlu, Olimpiyat ikincisi olurken, Erkek kata milli takımı olimpiyat... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T11:48+0300
2022-05-03T11:48+0300
2022-05-03T11:48+0300
spor
türkiye işitme engelliler spor federasyonu
fatih çiçek
sabri kıroğlu
burak mert can
işitme engelli erkek kata milli takımı
brezilya
24. deaflympics işitme engelliler yaz olimpiyatları
altın madalya
gümüş madalya
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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'ndan (TİESF) yapılan açıklamaya göre ise Fatih Çiçek, Sabri Kıroğlu, Burak Mert Can'dan oluşan İşitme Engelli Erkek Kata Milli Takımı finaldeki performansı ile altın madalyaya uzandı. Düzceli milli sporcu Kıroğlu, olimpiyat ikincisi olarak gümüş madalya aldı.Çoklu spor branşlarında 4 yılda bir düzenlenen yaz ve kış olimpiyat oyunlarıyla birlikte üçüncü büyük organizasyon olma özelliğini taşıyan Deaflympics, Caxias do Sul kentinde 15 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.
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türkiye işitme engelliler spor federasyonu, fatih çiçek, sabri kıroğlu, burak mert can, işitme engelli erkek kata milli takımı, brezilya, 24. deaflympics işitme engelliler yaz olimpiyatları, altın madalya, gümüş madalya
İşitme engelli Türk milli takımından çifte sevinç: Olimpiyat şampiyonluğu ve gümüş madalya
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Brezilya’da düzenlenen 24. Deaflympics İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’nda Sabri Kıroğlu, Olimpiyat ikincisi olurken, Erkek kata milli takımı olimpiyat şampiyonu oldu.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'ndan (TİESF) yapılan açıklamaya göre ise Fatih Çiçek, Sabri Kıroğlu, Burak Mert Can'dan oluşan İşitme Engelli Erkek Kata Milli Takımı finaldeki performansı ile altın madalyaya uzandı. Düzceli milli sporcu Kıroğlu, olimpiyat ikincisi olarak gümüş madalya aldı.
Çoklu spor branşlarında 4 yılda bir düzenlenen yaz ve kış olimpiyat oyunlarıyla birlikte üçüncü büyük organizasyon olma özelliğini taşıyan Deaflympics, Caxias do Sul kentinde 15 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.