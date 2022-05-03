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https://tr.sputniknews.com/20220503/istanbulda-204-duzensiz-gocmen-yakalandi-1056057127.html
İstanbul’da 204 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul’da 204 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul’da 204 düzensiz göçmen yakalandı. Şahısların sınır dışı işlemleri başlatıldı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T21:39+0300
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türkiye
istanbul
göçmen
düzensiz göç
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İstanbul’da “Göçmen Kaçakçılığı" amacıyla 1-3 Mayıs tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, yasadışı yöntemlerle Türkiye’ye gelen 83 Afganistan, 37 Suriye, 23 Pakistan ve 61 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 204 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı.
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istanbul, göçmen, düzensiz göç

İstanbul’da 204 düzensiz göçmen yakalandı

21:39 03.05.2022 (güncellendi: 21:44 03.05.2022)
© İHAİstanbul'da 204 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da 204 düzensiz göçmen yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© İHA
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İstanbul’da 204 düzensiz göçmen yakalandı. Şahısların sınır dışı işlemleri başlatıldı.
İstanbul’da “Göçmen Kaçakçılığı" amacıyla 1-3 Mayıs tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, yasadışı yöntemlerle Türkiye’ye gelen 83 Afganistan, 37 Suriye, 23 Pakistan ve 61 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 204 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.
Yakalanan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı.
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