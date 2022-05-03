https://tr.sputniknews.com/20220503/istanbulda-204-duzensiz-gocmen-yakalandi-1056057127.html

İstanbul’da 204 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul’da 204 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul’da 204 düzensiz göçmen yakalandı. Şahısların sınır dışı işlemleri başlatıldı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T21:39+0300

2022-05-03T21:39+0300

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türkiye

istanbul

göçmen

düzensiz göç

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İstanbul’da “Göçmen Kaçakçılığı" amacıyla 1-3 Mayıs tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, yasadışı yöntemlerle Türkiye’ye gelen 83 Afganistan, 37 Suriye, 23 Pakistan ve 61 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 204 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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istanbul, göçmen, düzensiz göç