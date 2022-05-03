https://tr.sputniknews.com/20220503/istanbulda-97-duzensiz-gocmen-yakalandi-1056045243.html

İstanbul'da 97 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da 97 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonlar ile sokak ve meydanlarda yapılan kontrollerde 97 düzensiz göçmen yakalandı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T13:28+0300

2022-05-03T13:28+0300

2022-05-03T13:29+0300

türkiye

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

istanbul

operasyon

polis

beyoğlu

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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollardan giren ve İstanbul'a gelen göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.İlçe genelinde çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlar ile sokak ve meydanlarda yapılan uygulamalarda, 37'si Afganistan, 18'i Suriye, 18'i Pakistan, 8'i Bangladeş, 6'sı Filistin uyruklu ve 10'u da farklı ülkelerden olmak üzere 97 kişi yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İstanbul Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.Ayrıca düzensiz göçmenlerin, evlerinin önüne giderek gürültü çıkardığı ve rahatsızlık verdiği 29 kişi hakkında da fuhuş yaptıkları ve çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle 8 bin 33 lira idari para cezası kesildi.

https://tr.sputniknews.com/20220502/vanda-101-kacak-gocmen-yakalandi-1056017589.html

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