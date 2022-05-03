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İstanbul'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 3 çocuklu aileyi itfaiye kurtardı
İstanbul'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 3 çocuklu aileyi itfaiye kurtardı
İstanbul Bağcılar'da apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişilik aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-03T12:24+0300
yangın
istanbul
bağcılar
yaşam
polis
sağlık personeli
itfaiye ekipleri
duman
zehirlenme
hastane
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Bağcılar'da Çınar Mahallesi Fatih Caddesi'nde 4 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Aile hastaneye kaldırıldıYangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binaya girerek mahsur kalan anne, baba ve 3 çocuğu dışarıya çıkardı. Dumandan etkilenen aile, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220502/usakta-battaniye-fabrikasinda-yangin-cikti-1056023619.html
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yangın, istanbul, bağcılar, polis, sağlık personeli, itfaiye ekipleri, duman, zehirlenme, hastane, acil durum

İstanbul'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 3 çocuklu aileyi itfaiye kurtardı

12:23 03.05.2022 (güncellendi: 12:24 03.05.2022)
© AAİstanbul'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 3 çocuklu aileyi itfaiye kurtardı
İstanbul'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 3 çocuklu aileyi itfaiye kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© AA
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İstanbul Bağcılar'da apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişilik aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bağcılar'da Çınar Mahallesi Fatih Caddesi'nde 4 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aile hastaneye kaldırıldı

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binaya girerek mahsur kalan anne, baba ve 3 çocuğu dışarıya çıkardı. Dumandan etkilenen aile, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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