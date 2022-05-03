https://tr.sputniknews.com/20220503/istanbulda-yangin-cikan-apartmanda-mahsur-kalan-3-cocuklu-aileyi-itfaiye-kurtardi-1056042842.html

İstanbul'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 3 çocuklu aileyi itfaiye kurtardı

İstanbul'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 3 çocuklu aileyi itfaiye kurtardı

İstanbul Bağcılar'da apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişilik aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T12:23+0300

2022-05-03T12:23+0300

2022-05-03T12:24+0300

yangın

istanbul

bağcılar

yaşam

polis

sağlık personeli

itfaiye ekipleri

duman

zehirlenme

hastane

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Bağcılar'da Çınar Mahallesi Fatih Caddesi'nde 4 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Aile hastaneye kaldırıldıYangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binaya girerek mahsur kalan anne, baba ve 3 çocuğu dışarıya çıkardı. Dumandan etkilenen aile, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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