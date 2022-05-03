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İzmir’de kadın cinayeti: Yabancı uyruklu şahıs, tartıştığı eşini öldürdü
İzmir’de kadın cinayeti: Yabancı uyruklu şahıs, tartıştığı eşini öldürdü
İzmir’in Gaziemir ilçesinde tartıştığı eşi tarafından tabancayla başından vurulan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T06:40+0300
2022-05-03T06:40+0300
2022-05-03T06:41+0300
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gaziemir
kadın
kadın cinayeti
yabancı
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Dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Aktepe Mahallesi 122. Sokakta meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu çift, belirlenemeyen sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte M.M. üzerindeki tabanca ile eşi Recea Muhammed’i başında vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Recea Muhammed’in yaşamını yitirdiği belirlendi.Öte yandan, tartıştığı karısını tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçan M.M. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220502/ankarada-kadin-cinayeti-gorusme-talebini-reddeden-kadini-oldurdu-1056031403.html
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İzmir’de kadın cinayeti: Yabancı uyruklu şahıs, tartıştığı eşini öldürdü
06:40 03.05.2022 (güncellendi: 06:41 03.05.2022) Abone ol
İzmir’in Gaziemir ilçesinde tartıştığı eşi tarafından tabancayla başından vurulan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.
Dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Aktepe Mahallesi 122. Sokakta meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu çift, belirlenemeyen sebepten dolayı tartıştı.
Tartışmanın büyümesiyle birlikte M.M. üzerindeki tabanca ile eşi Recea Muhammed’i başında vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Recea Muhammed’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Öte yandan, tartıştığı karısını tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçan M.M. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.