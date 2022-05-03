https://tr.sputniknews.com/20220503/izmirde-kadin-cinayeti-yabanci-uyruklu-adam-tartistigi-esini-oldurdu-1056035797.html

İzmir’de kadın cinayeti: Yabancı uyruklu şahıs, tartıştığı eşini öldürdü

İzmir’de kadın cinayeti: Yabancı uyruklu şahıs, tartıştığı eşini öldürdü

İzmir’in Gaziemir ilçesinde tartıştığı eşi tarafından tabancayla başından vurulan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T06:40+0300

2022-05-03T06:40+0300

2022-05-03T06:41+0300

türkiye

izmir

gaziemir

kadın

kadın cinayeti

yabancı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056035866_0:63:750:485_1920x0_80_0_0_f5be3ede2b2443cd62ffc92966526b45.jpg

Dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Aktepe Mahallesi 122. Sokakta meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu çift, belirlenemeyen sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte M.M. üzerindeki tabanca ile eşi Recea Muhammed’i başında vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Recea Muhammed’in yaşamını yitirdiği belirlendi.Öte yandan, tartıştığı karısını tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçan M.M. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220502/ankarada-kadin-cinayeti-gorusme-talebini-reddeden-kadini-oldurdu-1056031403.html

türkiye

izmir

gaziemir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, gaziemir, kadın, kadın cinayeti, yabancı