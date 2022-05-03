https://tr.sputniknews.com/20220503/karadenizde-mayin-alarmi-eyupsultanda-patlama-sesi-duyuldu--1056053240.html
Karadeniz'de mayın alarmı: Eyüpsultan'da patlama sesi duyuldu
Karadeniz'de mayın alarmı: Eyüpsultan'da patlama sesi duyuldu
Eyüpsultan'ın Karadeniz sahilindeki Ağaçlı Plajı'nda duyulan patlama sesi üzerine jandarma ekipleri mayın alarmına geçti. Aramalarda mayına rastlanmadı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T18:29+0300
2022-05-03T18:29+0300
2022-05-03T18:29+0300
türkiye
istanbul
eyüpsultan
karadeniz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056053317_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_75d08b23091f21edf20b4b53ecd23281.jpg
İstanbul'da Eyüpsultan'ın Karadeniz sahilinde patlama sesi duyuldu.Karadeniz'e tuzaklanan deniz mayınlarının zincirlerinden koparak dağılmasının ardından ortaya çıkan alarm durumu, Eyüpsultan Ağaçlı plajında yaşandı.Plajda denizden gelen patlama sesi ile birlikte güvenlik güçleri harekete geçti.çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri de incelemelerini sürdürdü. Aramalarda mayına rastlanmadı.
türkiye
istanbul
eyüpsultan
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056053317_80:0:580:375_1920x0_80_0_0_2ad335510f44c3ff0b12e14b4bc17290.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, eyüpsultan, karadeniz
Karadeniz'de mayın alarmı: Eyüpsultan'da patlama sesi duyuldu
Abone ol
Eyüpsultan'ın Karadeniz sahilindeki Ağaçlı Plajı'nda duyulan patlama sesi üzerine jandarma ekipleri mayın alarmına geçti. Aramalarda mayına rastlanmadı.
İstanbul'da Eyüpsultan'ın Karadeniz sahilinde patlama sesi duyuldu.
Karadeniz'e tuzaklanan deniz mayınlarının zincirlerinden koparak dağılmasının ardından ortaya çıkan alarm durumu, Eyüpsultan Ağaçlı plajında yaşandı.
Plajda denizden gelen patlama sesi ile birlikte güvenlik güçleri harekete geçti.
çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri de incelemelerini sürdürdü. Aramalarda mayına rastlanmadı.