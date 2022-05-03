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Karadeniz'de mayın alarmı: Eyüpsultan'da patlama sesi duyuldu
Karadeniz'de mayın alarmı: Eyüpsultan'da patlama sesi duyuldu
Eyüpsultan'ın Karadeniz sahilindeki Ağaçlı Plajı'nda duyulan patlama sesi üzerine jandarma ekipleri mayın alarmına geçti. Aramalarda mayına rastlanmadı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T18:29+0300
2022-05-03T18:29+0300
türkiye
istanbul
eyüpsultan
karadeniz
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İstanbul'da Eyüpsultan'ın Karadeniz sahilinde patlama sesi duyuldu.Karadeniz'e tuzaklanan deniz mayınlarının zincirlerinden koparak dağılmasının ardından ortaya çıkan alarm durumu, Eyüpsultan Ağaçlı plajında yaşandı.Plajda denizden gelen patlama sesi ile birlikte güvenlik güçleri harekete geçti.çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri de incelemelerini sürdürdü. Aramalarda mayına rastlanmadı.
türkiye
istanbul
eyüpsultan
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istanbul, eyüpsultan, karadeniz

Karadeniz'de mayın alarmı: Eyüpsultan'da patlama sesi duyuldu

18:29 03.05.2022
© FotoğrafKaradeniz'de mayın alarmı: Eyüpsultan'da patlama sesi duyuldu
Karadeniz'de mayın alarmı: Eyüpsultan'da patlama sesi duyuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© Fotoğraf
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Eyüpsultan'ın Karadeniz sahilindeki Ağaçlı Plajı'nda duyulan patlama sesi üzerine jandarma ekipleri mayın alarmına geçti. Aramalarda mayına rastlanmadı.
İstanbul'da Eyüpsultan'ın Karadeniz sahilinde patlama sesi duyuldu.
Karadeniz'e tuzaklanan deniz mayınlarının zincirlerinden koparak dağılmasının ardından ortaya çıkan alarm durumu, Eyüpsultan Ağaçlı plajında yaşandı.
Plajda denizden gelen patlama sesi ile birlikte güvenlik güçleri harekete geçti.
çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri de incelemelerini sürdürdü. Aramalarda mayına rastlanmadı.
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