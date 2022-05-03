https://tr.sputniknews.com/20220503/karlar-eridi-tatilcilerin-biraktigi-copler-gun-yuzune-cikti-1056052463.html

Karlar eridi, tatilcilerin bıraktığı çöpler gün yüzüne çıktı

Karlar eridi, tatilcilerin bıraktığı çöpler gün yüzüne çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda, kalınlığı 2 metreyi aşan karların erimesiyle birlikte kış mevsiminde tatilcilerin çevreye bıraktığı... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T17:59+0300

2022-05-03T17:59+0300

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tatil

kış

çöp

türkiye

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Kartepe kayak merkezi yolundaki, kış mevsiminde kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bölgelerden olan, çok sayıda günübirlik ve kamp yapmak isteyen tatilciyi misafir eden Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi.Yaylada kışın tatil yapanların bıraktığı çöpler, gün yüzüne çıktı. Bölgenin bazı noktalarında çöplerden tepeler oluştu.Çoğunluğu plastik maddelerden oluşan çöplerin bazılarının ağaç dallarına asılı kaldığı görüldü.

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tatil, kış, çöp