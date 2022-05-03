https://tr.sputniknews.com/20220503/karlar-eridi-tatilcilerin-biraktigi-copler-gun-yuzune-cikti-1056052463.html
Karlar eridi, tatilcilerin bıraktığı çöpler gün yüzüne çıktı
Karlar eridi, tatilcilerin bıraktığı çöpler gün yüzüne çıktı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda, kalınlığı 2 metreyi aşan karların erimesiyle birlikte kış mevsiminde tatilcilerin çevreye bıraktığı... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T17:59+0300
2022-05-03T17:59+0300
2022-05-03T18:00+0300
tatil
kış
çöp
türkiye
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Kartepe kayak merkezi yolundaki, kış mevsiminde kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bölgelerden olan, çok sayıda günübirlik ve kamp yapmak isteyen tatilciyi misafir eden Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi.Yaylada kışın tatil yapanların bıraktığı çöpler, gün yüzüne çıktı. Bölgenin bazı noktalarında çöplerden tepeler oluştu.Çoğunluğu plastik maddelerden oluşan çöplerin bazılarının ağaç dallarına asılı kaldığı görüldü.
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tatil, kış, çöp
Karlar eridi, tatilcilerin bıraktığı çöpler gün yüzüne çıktı
17:59 03.05.2022 (güncellendi: 18:00 03.05.2022) Abone ol
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda, kalınlığı 2 metreyi aşan karların erimesiyle birlikte kış mevsiminde tatilcilerin çevreye bıraktığı çöpler ortaya çıktı. Bazı bölgelerde çöplerden tepeler oluştu.
Kartepe kayak merkezi yolundaki, kış mevsiminde kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bölgelerden olan, çok sayıda günübirlik ve kamp yapmak isteyen tatilciyi misafir eden Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi.
Yaylada kışın tatil yapanların bıraktığı çöpler, gün yüzüne çıktı. Bölgenin bazı noktalarında çöplerden tepeler oluştu.
Çoğunluğu plastik maddelerden oluşan çöplerin bazılarının ağaç dallarına asılı kaldığı görüldü.