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Kazaya müdahale eden itfaiye aracına otomobil çarptı: 2’si ağır 5 kişi yaralandı
Kazaya müdahale eden itfaiye aracına otomobil çarptı: 2’si ağır 5 kişi yaralandı
Pendik'te D-100 karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpıştığı kazaya müdahale eden itfaiye aracına yoldan geçen bir otomobil çarptı. Her iki kazada da 2'si ağır 5... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T09:29+0300
2022-05-03T09:29+0300
türkiye
istanbul
trafik kazası
pendik
itfaiye
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Pendik’te meydana gelen olayda, Ankara istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, önünde seyir halinde olan otomobile çarptı. Kazada bir otomobil sürücüsü araç içerisinde bulunduğu yerde sıkışırken, diğer otomobilin sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Ekiplerin ilk kazaya müdahalesi sırasında olay yerinde yeterli güvenlik önlemi alınmaması nedeniyle ikinci bir kaza yaşandı. İlk kazayla ilgili çalışmalar sürerken, İbrahim Çakmak idaresindeki otomobil, itfaiye aracına çarptı. Aynı yönde seyir halindeki hafif ticari araç da duramayarak bu otomobile çarptı. Hafif ticari araçta bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, otomobil içerisinde bulunan sürücü İbrahim Çakmak, Nilgün Dinç ve isimleri öğrenilemeyen diğer 2 kişi sıkıştı. Yaralılara yine olay yerindeki itfaiye erleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü İbrahim Çakmak ve yolcu Nilgün Dinç kazayı hafif şekilde atlatırken, otomobilde bulunan diğer 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.Meydana gelen ikinci kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yol bakım ekiplerinin, kaza sebebiyle yola saçılan parçaları temizlemesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri kazadan sonra kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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istanbul, trafik kazası, pendik, itfaiye

Kazaya müdahale eden itfaiye aracına otomobil çarptı: 2’si ağır 5 kişi yaralandı

09:29 03.05.2022
© DHAKazaya müdahale eden itfaiye aracına otomobil çarptı: 2’si ağır 5 kişi yaralandı
Kazaya müdahale eden itfaiye aracına otomobil çarptı: 2’si ağır 5 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© DHA
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Pendik'te D-100 karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpıştığı kazaya müdahale eden itfaiye aracına yoldan geçen bir otomobil çarptı. Her iki kazada da 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, yaralılara ilk müdahaleyi itfaiye erleri yaptı.
Pendik’te meydana gelen olayda, Ankara istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, önünde seyir halinde olan otomobile çarptı. Kazada bir otomobil sürücüsü araç içerisinde bulunduğu yerde sıkışırken, diğer otomobilin sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin ilk kazaya müdahalesi sırasında olay yerinde yeterli güvenlik önlemi alınmaması nedeniyle ikinci bir kaza yaşandı. İlk kazayla ilgili çalışmalar sürerken, İbrahim Çakmak idaresindeki otomobil, itfaiye aracına çarptı. Aynı yönde seyir halindeki hafif ticari araç da duramayarak bu otomobile çarptı. Hafif ticari araçta bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, otomobil içerisinde bulunan sürücü İbrahim Çakmak, Nilgün Dinç ve isimleri öğrenilemeyen diğer 2 kişi sıkıştı. Yaralılara yine olay yerindeki itfaiye erleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü İbrahim Çakmak ve yolcu Nilgün Dinç kazayı hafif şekilde atlatırken, otomobilde bulunan diğer 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Meydana gelen ikinci kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yol bakım ekiplerinin, kaza sebebiyle yola saçılan parçaları temizlemesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri kazadan sonra kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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