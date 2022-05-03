Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor

"Erdoğan bırak bu hikayeleri, hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor. Güvenlik güçlerini teyakkuza geçir ve sınırdan tek bir kaçağın geçmesine izin verme. Zaten biz gerisini iki yılda göndereceğiz, senin yalandan projelerine hepimizin karnı tok."