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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açıkladığı 1 milyon Suriyeliyi geri gönderecek proje hakkında, “Hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor. Senin yalandan... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T23:27+0300
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türkiye
chp
recep tayyip erdoğan
suriyeli
suriyeli sığınmacılar
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz" sözlerine yanıt verdi.Twitter hesabında Erdoğan'ın sözlerini alıntılayan CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220503/erdogan-1-milyon-suriyeli-kardesimizin-geri-donusunu-saglayacak-bir-projenin-hazirligindayiz-1056043756.html
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chp, recep tayyip erdoğan, suriyeli, suriyeli sığınmacılar, kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor

23:27 03.05.2022 (güncellendi: 23:32 03.05.2022)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© AA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açıkladığı 1 milyon Suriyeliyi geri gönderecek proje hakkında, “Hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor. Senin yalandan projelerine hepimizin karnı tok” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz" sözlerine yanıt verdi.
Twitter hesabında Erdoğan'ın sözlerini alıntılayan CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan bırak bu hikayeleri, hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor. Güvenlik güçlerini teyakkuza geçir ve sınırdan tek bir kaçağın geçmesine izin verme. Zaten biz gerisini iki yılda göndereceğiz, senin yalandan projelerine hepimizin karnı tok."
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
TÜRKİYE
Erdoğan: 1 milyon Suriyeli kardeşimizin geri dönüşünü sağlayacak bir projenin hazırlığındayız
12:41
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