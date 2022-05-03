https://tr.sputniknews.com/20220503/kilicdaroglundan-erdogana-hala-sinirdan-akin-akin-kacaklar-geliyor-1056059449.html
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açıkladığı 1 milyon Suriyeliyi geri gönderecek proje hakkında, “Hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor. Senin yalandan... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T23:27+0300
2022-05-03T23:27+0300
2022-05-03T23:32+0300
türkiye
chp
recep tayyip erdoğan
suriyeli
suriyeli sığınmacılar
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz" sözlerine yanıt verdi.Twitter hesabında Erdoğan'ın sözlerini alıntılayan CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220503/erdogan-1-milyon-suriyeli-kardesimizin-geri-donusunu-saglayacak-bir-projenin-hazirligindayiz-1056043756.html
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chp, recep tayyip erdoğan, suriyeli, suriyeli sığınmacılar, kemal kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor
23:27 03.05.2022 (güncellendi: 23:32 03.05.2022) Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açıkladığı 1 milyon Suriyeliyi geri gönderecek proje hakkında, “Hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor. Senin yalandan projelerine hepimizin karnı tok” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz" sözlerine yanıt verdi.
Twitter hesabında Erdoğan'ın sözlerini alıntılayan CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan bırak bu hikayeleri, hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor. Güvenlik güçlerini teyakkuza geçir ve sınırdan tek bir kaçağın geçmesine izin verme. Zaten biz gerisini iki yılda göndereceğiz, senin yalandan projelerine hepimizin karnı tok."