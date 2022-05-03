Kiracı olarak girdiği evi soydu

“Bu evin sahibiyim. Daha önceden boyacı diye tuttuğum bir arkadaş evimde kalmak istediğini söyledi. Bende kiracı olarak evimi arkadaşa verdim. 20 gün kalmak istediğini söyledi. İşleri vardı, sıva boya gibi işler yapıyordu. Kendisi bana 20 gün sonra parayı alamadığını söyledi. Üç gün daha müddet istedi benden. Bu 3 gün boyunca beni sürekli oyaladı ve daha sonra kamera kayıtlarına baktığımda adamın evdeki eşyalarını çaldığını gördüm. Eve giremedim, kapıyı kilitlemişti. Anahtarda yoktu bende. Kamera kayıtlarını izledim. Daha sonrasında polis karakoluna gittim. Polis eşliğinde eve girdik. Evde; televizyon, buzdolabı, süpürge makinesi ve diğer küçük eşyalar hepsini götürmüştü. Ev dağınık bir şekildeydi. Kamera kayıtlarından ürünlerin satıldığı kişileri bulduk. Daha sonra sattığı kişileri ben kendim şahısları buldum. Polislere ihbar ettim. Onların tabi ki de bir suçu yok. Spotçu oldukları için serbest kaldılar. Benim eşyalarımı çalan şahıs 6-7 yerden daha aranıyormuş. Hala daha arıyoruz. Buradan tüm vatandaşlara sesleniyorum. Evinize tuttuğunuz boyacıyı, sıvacıyı, kiracıyı çok iyi araştırın. Gerekirse karakoldan kaydınız isteyin. E-Devlet’ten sabıka kaydını isteyin. Her türlü şekilde dikkat edin yoksa eviniz benimki gibi soyulur. Tam takır kuru bakır kalır eviniz.”