https://tr.sputniknews.com/20220503/kiracisina-silahla-saldirdi-yoldan-gecen-2-kisi-ve-kiraci-yaralandi-1056040314.html

Kiracısına silahla saldırdı: Yoldan geçen 2 kişi ve kiracı yaralandı

Kiracısına silahla saldırdı: Yoldan geçen 2 kişi ve kiracı yaralandı

Dükkan sahibi ile kiracı arasında kira artırımı yüzünden çıkan tartışmada dükkan sahibi, dükkana silahla saldırdı. Yaşanan olayda esnasında sokaktan geçen bir... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T11:21+0300

2022-05-03T11:21+0300

2022-05-03T11:21+0300

türkiye

istanbul

silahlı saldırı

kira

kiracı

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İstanbul Çekmeköy’de meydana gelen olayda iddiaya göre cadde üzerinde dükkanı olan Kerim A. kira sözleşmesi devam eden kiracısı Sezer T.'yi telefonla arayarak kirasına yüksek miktarda zam yaptığını söyledi. Telefonda bir süre konuşan taraflar anlaşamayınca aralarında tartışma çıktı. Kerim A. kiracısı Sezer T.'yi telefonda tehdit ettikten yaklaşık 1 saat sonra silahla dükkanı bastı.Dükkanda çıkan tartışma sokağa taştı. Sokak ortasında silahını çeken dükkan sahibi, kiracısına kurşun yağdırdı. Kerim A’ın silahından çıkan kurşunlar yoldan geçen 2 kişi ve kiracısını yaraladı. Çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurşun yağdıran saldırgan olaydan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.Yaşanan silahlı saldırı, çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kalabalık bir cadde üzerinde gerçekleşen saldırıda çevredekiler kaçarken yoldan geçen 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kurşunların hedefi olan dükkan kiracı hastanede tedavi altına aldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.‘Abimin kafasına doğru ateş etti, silahın üzerine atlayınca kurşun omzuna geldi’Saldırıya uğrayan kiracının kardeşi Mehmet T. "Dün öğlen saatlerinde mal sahibi dükkana geldi. Elinde kâğıtlar vardı. Bizi buradan çıkarmak için getirmiş. Bana küfür, tehdit ve hakaretler etti. Ben de abimi aradım, abim de mal sahibini aradı. Aynı şekilde abime de küfür, hakaret ve tehdit etti. Daha sonra akşam saatlerinde silahla dükkana geldi. Dükkanı bastı. Abimin kafasına doğru ateş etti. Abim silahın üzerine atlayınca kurşun omzuna geldi. 6 veya 7 el ateş etti. Yoldan geçen bir kadın sırtından vuruldu. Bir çocuk da elinden vuruldu. Abim omzundan ve bacağından vuruldu. 3 kişi yaralandı olayda. Saldırgan kaçtı biz bulunmasını istiyoruz” dedi.

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istanbul, silahlı saldırı, kira, kiracı