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Kızılırmak'tan tutulan balığı tüketen aynı aileden 9 kişi zehirlendi
Kızılırmak'tan tutulan balığı tüketen aynı aileden 9 kişi zehirlendi
Kırıkkale'de, Kızılırmak nehrinden tutulan balığı tüketen aynı aileden 4'ü çocuk 9 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kızılırmak
kırıkkale
balık
gıda zehirlenmesi
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Edinilen bilgiye göre, Çalılöz Mahallesi Halide Edip Caddesi üzerindeki bir evde ikamet eden Şarlayan ailesi, Kızılırmak nehrinden tutulan balığı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı ve baş dönmesi gibi şikayetler üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nisa (2), Göktürk (4), Alperen (5), Asiye (14), Gülizar (25), Emre (29), Hatice (30), Sefa (32) ve Asiye Şarlayan (54) ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 4'ü çocuk 9 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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kızılırmak, kırıkkale, balık, gıda zehirlenmesi

Kızılırmak'tan tutulan balığı tüketen aynı aileden 9 kişi zehirlendi

23:10 03.05.2022
© İHA / HASAN AYKırıkkale'de, Kızılırmak nehrinden tutulan balığı tüketen aynı aileden 4'ü çocuk 9 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.
Kırıkkale'de, Kızılırmak nehrinden tutulan balığı tüketen aynı aileden 4'ü çocuk 9 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© İHA / HASAN AY
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Kırıkkale'de, Kızılırmak nehrinden tutulan balığı tüketen aynı aileden 4'ü çocuk 9 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre, Çalılöz Mahallesi Halide Edip Caddesi üzerindeki bir evde ikamet eden Şarlayan ailesi, Kızılırmak nehrinden tutulan balığı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı ve baş dönmesi gibi şikayetler üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nisa (2), Göktürk (4), Alperen (5), Asiye (14), Gülizar (25), Emre (29), Hatice (30), Sefa (32) ve Asiye Şarlayan (54) ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan 4'ü çocuk 9 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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