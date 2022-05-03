https://tr.sputniknews.com/20220503/kizilirmaktan-tutulan-baligi-tuketen-ayni-aileden-9-kisi-zehirlendi-1056059179.html

Kızılırmak'tan tutulan balığı tüketen aynı aileden 9 kişi zehirlendi

Kızılırmak'tan tutulan balığı tüketen aynı aileden 9 kişi zehirlendi

Kırıkkale'de, Kızılırmak nehrinden tutulan balığı tüketen aynı aileden 4'ü çocuk 9 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T23:10+0300

2022-05-03T23:10+0300

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türkiye

kızılırmak

kırıkkale

balık

gıda zehirlenmesi

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Edinilen bilgiye göre, Çalılöz Mahallesi Halide Edip Caddesi üzerindeki bir evde ikamet eden Şarlayan ailesi, Kızılırmak nehrinden tutulan balığı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı ve baş dönmesi gibi şikayetler üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nisa (2), Göktürk (4), Alperen (5), Asiye (14), Gülizar (25), Emre (29), Hatice (30), Sefa (32) ve Asiye Şarlayan (54) ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 4'ü çocuk 9 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

türkiye

kızılırmak

kırıkkale

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kızılırmak, kırıkkale, balık, gıda zehirlenmesi