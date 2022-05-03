https://tr.sputniknews.com/20220503/kusadasina-3-kruvaziyerle-2-bin-139-turist-geldi-1056042012.html

Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 2 bin 139 turist geldi

Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 2 bin 139 turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na sabah saatlerinde yanaşan 3 kruvaziyerle 2 bin 139 turist geldi. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T12:08+0300

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yaşam

kruvaziyer gemisi

turist

malta

kuşadası

aydın

ege port

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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na yanaşan Malta bandıralı kruvaziyerler Azamara Pursuit ve Celestyal Olympia ile Panama bandıralı MSC Lirica'dan inen 2 bin 139 turistin yanı sıra 1800 gemi personeli de ilçeye giriş yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220407/dev-kruvaziyer-gemisi-galataport-istanbulda-1055374361.html

malta

kuşadası

aydın

ege port

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kruvaziyer gemisi, turist, malta, kuşadası, aydın, ege port