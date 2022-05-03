https://tr.sputniknews.com/20220503/kusadasina-3-kruvaziyerle-2-bin-139-turist-geldi-1056042012.html
Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 2 bin 139 turist geldi
Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 2 bin 139 turist geldi
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na sabah saatlerinde yanaşan 3 kruvaziyerle 2 bin 139 turist geldi. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T12:08+0300
2022-05-03T12:08+0300
2022-05-03T12:08+0300
yaşam
kruvaziyer gemisi
turist
malta
kuşadası
aydın
ege port
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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na yanaşan Malta bandıralı kruvaziyerler Azamara Pursuit ve Celestyal Olympia ile Panama bandıralı MSC Lirica'dan inen 2 bin 139 turistin yanı sıra 1800 gemi personeli de ilçeye giriş yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220407/dev-kruvaziyer-gemisi-galataport-istanbulda-1055374361.html
malta
kuşadası
aydın
ege port
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kruvaziyer gemisi, turist, malta, kuşadası, aydın, ege port
Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 2 bin 139 turist geldi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na sabah saatlerinde yanaşan 3 kruvaziyerle 2 bin 139 turist geldi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na yanaşan Malta bandıralı kruvaziyerler Azamara Pursuit ve Celestyal Olympia ile Panama bandıralı MSC Lirica'dan inen 2 bin 139 turistin yanı sıra 1800 gemi personeli de ilçeye giriş yaptı.