https://tr.sputniknews.com/20220503/lubnanli-aile-istanbuldaki-3-milyar-tllik-mirasin-hak-sahibi-oldu-1056037499.html

Lübnanlı aile, İstanbul'daki 3 milyar TL’lik mirasın hak sahibi oldu

Lübnanlı aile, İstanbul'daki 3 milyar TL’lik mirasın hak sahibi oldu

İstinye‘de Lübnanlı armatör dedelerinden miras kalan yaklaşık 40 bin metrekare arazi için hukuk savaşı veren Cheeba ve Jaroud aileleri mirasçı olduklarına dair... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T09:17+0300

2022-05-03T09:17+0300

2022-05-03T09:17+0300

türkiye

dava

mahkeme

lübnan

aile

istanbul

istinye

karar

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İstanbul İstinye'de milyonlarca dolarlık arsaların miras davasında, Lübnanlı ailenin İstanbul mahkemelerine açtığı dava dilekçelerinde 3 milyar TL'lik miras davası yer aldı. Lübnanlı armatör Ali Reşat, 1960'dan itibaren sürekli geldiği İstanbul'un çeşitli yerlerinden gayrimenkuller aldı. 1980 yılına kadar onlarca taşınmaza sahip olan armatör, 1982'de vefat ettiğinde arkasında bıraktığı mirastan ailesi haberdar olmadı.Miras bırakan armatörün vefatından seneler sonra torunlarından en küçüğü eğitim amacıyla İstanbul'a geldi. Küçük torun burada bir Türk kızına gönlünü kaptırdı. Türk kızıyla evlenen torun; İstanbul Vakıf Gureba Hastanesi’nde ameliyat olan dedesinin bir dostunun ziyarete gitti. Ziyaret sırasında dedesinin İstanbul'da çokça yatırım yaptığını ve bu yatırımların gayrimenkul olduğunu öğrenen torun, durumu ailesiyle paylaştı. Dedesine ait taşınmazları araştıran küçük torun İstinye'de 4 parselden oluşan 40 bin metrekarelik arazi olduğunu öğrendi.Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 2013'te başvuran 6 torun, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne kamulaştırmasız el atma, tapu iptali ve tescil davası açtı. Davada bu taşınmazların üzerinde de artık yapılar, yollar, boşluk alanlar gibi çeşit çeşit yapılaşma/yapılaşmama durumu söz konusu olduğu belirtilerek, tapuların adlarına tescilin olmaması durumunda değerlerinin kendilerine ödenmesini istedi.Mahkeme 2 yıl sonra mirasçıların aleyhlerinde karar vererek, sadece taşınır mallara erişmelerine müsaade etti. Mirasın asıl kısmı olan ve bu gün değeri 3 milyar TL’yi bulan taşınmazlar, gayrimenkuller yönünden ise davanın reddine karar verdi.Yargıtay'da karar bozulduLübnanlı mirasçı 6 torun davayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay'da dosyayla ilgili bir gelişme olmaması ve durumun aleyhlerine gitmesi üzerine mirasçılar 5 yıl sonra avukat değişikliğine gitti. Mirasçıların avukatlığını 2020'de üstlenen Övünç Özkan Yargıtay'dan geçtiğimiz ay Lübnanlı ailenin milyonlarca dolarlık taşınmazlarına ulaşmasını engelleyen kararı bozdurdu.Dava dosyası ilk mahkemesine karar için tekrar döndü. İlk derece mahkemesi geçtiğimiz hafta Yargıtay'ın bozma kararına uyarak, ailenin hem menkul hem de gayrimenkullerini edinmesi yönünde karar verdi.İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nin torunların mirasçı olduğuna dair veraset kararı üzerine 2014'ten bu yana devam eden kamulaştırmasız el atma, tapu iptali ve tescil davalarında sona gelindi. Lübnanlı mirasçıların hak sahibi olduklarına dair çıkan kararın ardından gözler, taşınmazlar ile ilgili davayı yürüten İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne çevrildi.'Hukuk fakültelerinde okutulacak bir ders niteliğinde'Davanın Yargıtay aşamasında tüm mirasçıların tek avukatı olarak dahil olan Avukat Övünç Özkan kararın emsal niteliğinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20211028/turkiye-ermeni-toplumundan-bir-kisi-kaymakam-olmaya-hak-kazandi-1050275161.html

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dava, mahkeme, lübnan, aile, istanbul, istinye, karar