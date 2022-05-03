https://tr.sputniknews.com/20220503/mali-fransa-ile-savunma-is-birligi-anlasmalarini-feshetti-1056051912.html
Mali, Fransa ile savunma iş birliği anlaşmalarını feshetti
Mali, Fransa ile savunma iş birliği anlaşmalarını feshetti
Mali'de hükümet, Fransa ile yapılan savunma alanındaki iş birliği anlaşmalarını feshettiklerini duyurdu. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T17:43+0300
2022-05-03T17:43+0300
2022-05-03T17:43+0300
savunma
mali
fransa
savunma
askeri
iş birliği
dünya
eğitim
misyon
barkhane operasyonu
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Mali'de yapılan yazılı açıklamada, Fransa ile 2014'te imzalanan savunma alanındaki iş birliği anlaşmalarının Fransa'nın Mali'nin egemenlik hakkını çeşitli şekillerde ihlal etmesi nedeniyle feshedildiği belirtildi.Açıklamada, bu ihlaller, Fransa'nın Barkhane Operasyonu'ndaki askeri sayısını Mali'ye danışmadan azaltmaya karar vermesi, Barkhane ve ve Takuba Görev Gücü'nün faaliyetlerini Mali'yi haberdar etmeden sonlandırması ve Fransız askeri uçaklarının izinsiz uçuş yapması olarak sayıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220412/ab-mali-ordusuna-yonelik-egitim-misyonlarini-askiya-aldi-1055485601.html
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mali, fransa, savunma, askeri, iş birliği, dünya, eğitim, misyon, barkhane operasyonu
Mali, Fransa ile savunma iş birliği anlaşmalarını feshetti
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Mali'de hükümet, Fransa ile yapılan savunma alanındaki iş birliği anlaşmalarını feshettiklerini duyurdu.
Mali'de yapılan yazılı açıklamada, Fransa ile 2014'te imzalanan savunma alanındaki iş birliği anlaşmalarının Fransa'nın Mali'nin egemenlik hakkını çeşitli şekillerde ihlal etmesi nedeniyle feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, bu ihlaller, Fransa'nın Barkhane Operasyonu'ndaki askeri sayısını Mali'ye danışmadan azaltmaya karar vermesi, Barkhane ve ve Takuba Görev Gücü'nün faaliyetlerini Mali'yi haberdar etmeden sonlandırması ve Fransız askeri uçaklarının izinsiz uçuş yapması olarak sayıldı.