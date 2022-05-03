https://tr.sputniknews.com/20220503/mali-fransa-ile-savunma-is-birligi-anlasmalarini-feshetti-1056051912.html

Mali, Fransa ile savunma iş birliği anlaşmalarını feshetti

Mali, Fransa ile savunma iş birliği anlaşmalarını feshetti

Mali'de hükümet, Fransa ile yapılan savunma alanındaki iş birliği anlaşmalarını feshettiklerini duyurdu. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T17:43+0300

2022-05-03T17:43+0300

2022-05-03T17:43+0300

savunma

mali

fransa

savunma

askeri

iş birliği

dünya

eğitim

misyon

barkhane operasyonu

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Mali'de yapılan yazılı açıklamada, Fransa ile 2014'te imzalanan savunma alanındaki iş birliği anlaşmalarının Fransa'nın Mali'nin egemenlik hakkını çeşitli şekillerde ihlal etmesi nedeniyle feshedildiği belirtildi.Açıklamada, bu ihlaller, Fransa'nın Barkhane Operasyonu'ndaki askeri sayısını Mali'ye danışmadan azaltmaya karar vermesi, Barkhane ve ve Takuba Görev Gücü'nün faaliyetlerini Mali'yi haberdar etmeden sonlandırması ve Fransız askeri uçaklarının izinsiz uçuş yapması olarak sayıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220412/ab-mali-ordusuna-yonelik-egitim-misyonlarini-askiya-aldi-1055485601.html

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mali, fransa, savunma, askeri, iş birliği, dünya, eğitim, misyon, barkhane operasyonu