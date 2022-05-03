https://tr.sputniknews.com/20220503/mansur-yavas-oyle-bir-zamandayiz-ki-ihalelere-ya-katilim-olmuyor-ya-da-cok-kisitli-oluyor-1056038862.html

Mansur Yavaş: Öyle bir zamandayız ki ihalelere ya katılım olmuyor ya da çok kısıtlı oluyor

Mansur Yavaş: Öyle bir zamandayız ki ihalelere ya katılım olmuyor ya da çok kısıtlı oluyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Öyle bir zamandayız ki ihalelere ya katılım olmuyor ya da çok kısıtlı oluyor. Müteahhitler işin sonunu, işin... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T10:04+0300

2022-05-03T10:04+0300

2022-05-03T10:04+0300

politika

türkiye

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

mansur yavaş

ihale

müteahhit

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Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Öyle bir zamana geldik ki yaptığımız ihalelere ya katılım olmuyor ya da çok kısıtlı olmaya başladı. Müteahhitler işin sonunu, işin sonunda kaça mal olacağını kestiremiyorlar. Mevcut yaptığımız 6-7 kavşak çalışmasında müteahhitlerin hepsi zararda. Kış şartları ve maliyetin artması nedeniyle işin yapımı gecikiyor. Müteahhitler de fiyat artışı kararnamesi gelir mi diye bekliyorlar” ifadelerini kullandı.‘İğneden ipliğe gelen zamlar dolayısıyla artık zorlanıyoruz’Yavaş şu ifadeleri kullandı:

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türkiye, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, ihale, müteahhit