https://tr.sputniknews.com/20220503/mansur-yavas-oyle-bir-zamandayiz-ki-ihalelere-ya-katilim-olmuyor-ya-da-cok-kisitli-oluyor-1056038862.html
Mansur Yavaş: Öyle bir zamandayız ki ihalelere ya katılım olmuyor ya da çok kısıtlı oluyor
Mansur Yavaş: Öyle bir zamandayız ki ihalelere ya katılım olmuyor ya da çok kısıtlı oluyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Öyle bir zamandayız ki ihalelere ya katılım olmuyor ya da çok kısıtlı oluyor. Müteahhitler işin sonunu, işin... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T10:04+0300
2022-05-03T10:04+0300
2022-05-03T10:04+0300
politika
türkiye
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş
ihale
müteahhit
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Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Öyle bir zamana geldik ki yaptığımız ihalelere ya katılım olmuyor ya da çok kısıtlı olmaya başladı. Müteahhitler işin sonunu, işin sonunda kaça mal olacağını kestiremiyorlar. Mevcut yaptığımız 6-7 kavşak çalışmasında müteahhitlerin hepsi zararda. Kış şartları ve maliyetin artması nedeniyle işin yapımı gecikiyor. Müteahhitler de fiyat artışı kararnamesi gelir mi diye bekliyorlar” ifadelerini kullandı.‘İğneden ipliğe gelen zamlar dolayısıyla artık zorlanıyoruz’Yavaş şu ifadeleri kullandı:
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türkiye, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, ihale, müteahhit
Mansur Yavaş: Öyle bir zamandayız ki ihalelere ya katılım olmuyor ya da çok kısıtlı oluyor
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Öyle bir zamandayız ki ihalelere ya katılım olmuyor ya da çok kısıtlı oluyor. Müteahhitler işin sonunu, işin sonunda kaça mal olacağını kestiremiyorlar” dedi.
Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Öyle bir zamana geldik ki yaptığımız ihalelere ya katılım olmuyor ya da çok kısıtlı olmaya başladı. Müteahhitler işin sonunu, işin sonunda kaça mal olacağını kestiremiyorlar. Mevcut yaptığımız 6-7 kavşak çalışmasında müteahhitlerin hepsi zararda. Kış şartları ve maliyetin artması nedeniyle işin yapımı gecikiyor. Müteahhitler de fiyat artışı kararnamesi gelir mi diye bekliyorlar”
ifadelerini kullandı.
‘İğneden ipliğe gelen zamlar dolayısıyla artık zorlanıyoruz’
Yavaş şu ifadeleri kullandı:
"Zor bir kış geçirdik. Gerek kar kürümesinden, gerek tuzlamadan dolayı yollarımız çok hasar gördü. Bir an evvel bunları iyileştirmek için uğraşıyoruz. Asfalt serim programımızı da yaptık, hızlı bir şekilde çalışmaya başlıyoruz. Ancak iğneden ipliğe gelen zamlar dolayısıyla artık zorlanıyoruz. Ek bütçe yapmak zorunda kalacağız. Örneğin Ankara Sular İdaresi'nin (ASKİ) su basmak için geçen yıl enerjiye ödediği para 550 milyon lira civarındaydı. 31 Mart 2022 itibariyle gelen zamla bu rakam aynı sarfiyat miktarıyla 1 milyar 420 milyon lira oldu."