https://tr.sputniknews.com/20220503/moskovada-9-katli-binada-yangin-3-olu-1056053544.html

Moskova'da 9 katlı binada yangın: 3 ölü

Moskova'da 9 katlı binada yangın: 3 ölü

Rusya’nın başkenti Moskova’da 9 katlı bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T18:39+0300

2022-05-03T18:39+0300

2022-05-03T18:39+0300

yaşam

moskova

yangın

rusya

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Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Moskova Bölgesine bağlı Mıtişi semtindeki 9 katlı bir binada çıkan yangında ölü ve yaralılar olduğunu belirtti.Vorobyov, “Mıtişa’da büyük bir yangın çıktı. Ekipler, kontrol altına alınan yangın yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Maalesef, ölü ve yaralılar var, bazı yaralıların durumu ağır” ifadelerini kullandı.Vorobyov, Kentsel Bölge Başkanı Yulia Kupetskaya'ya tahliye edilenlere psikolojik ve maddi destek de dahil olmak üzere her türlü yardımın sağlanması talimatı verdiğini kaydetti.Moskova Bölgesi hükümetinden yapılan açıklamada ise, saat 16:30 sıralarında kontrol altına alınan yangın sonucunda 3 kişinin öldüğü, 15 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtildi.

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moskova, yangın, rusya