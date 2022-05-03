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Moskova'da 9 katlı binada yangın: 3 ölü
Moskova'da 9 katlı binada yangın: 3 ölü
Rusya’nın başkenti Moskova’da 9 katlı bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T18:39+0300
2022-05-03T18:39+0300
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moskova
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Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Moskova Bölgesine bağlı Mıtişi semtindeki 9 katlı bir binada çıkan yangında ölü ve yaralılar olduğunu belirtti.Vorobyov, “Mıtişa’da büyük bir yangın çıktı. Ekipler, kontrol altına alınan yangın yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Maalesef, ölü ve yaralılar var, bazı yaralıların durumu ağır” ifadelerini kullandı.Vorobyov, Kentsel Bölge Başkanı Yulia Kupetskaya'ya tahliye edilenlere psikolojik ve maddi destek de dahil olmak üzere her türlü yardımın sağlanması talimatı verdiğini kaydetti.Moskova Bölgesi hükümetinden yapılan açıklamada ise, saat 16:30 sıralarında kontrol altına alınan yangın sonucunda 3 kişinin öldüğü, 15 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtildi.
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moskova, yangın, rusya

Moskova'da 9 katlı binada yangın: 3 ölü

18:39 03.05.2022
© Sputnik / Ilya Pitalev / Fotoğraf bankasına girMoskova bölgesindeki koronavirüs hastanesi
Moskova bölgesindeki koronavirüs hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© Sputnik / Ilya Pitalev
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Rusya’nın başkenti Moskova’da 9 katlı bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Moskova Bölgesine bağlı Mıtişi semtindeki 9 katlı bir binada çıkan yangında ölü ve yaralılar olduğunu belirtti.
Vorobyov, “Mıtişa’da büyük bir yangın çıktı. Ekipler, kontrol altına alınan yangın yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Maalesef, ölü ve yaralılar var, bazı yaralıların durumu ağır” ifadelerini kullandı.
Vorobyov, Kentsel Bölge Başkanı Yulia Kupetskaya'ya tahliye edilenlere psikolojik ve maddi destek de dahil olmak üzere her türlü yardımın sağlanması talimatı verdiğini kaydetti.
Moskova Bölgesi hükümetinden yapılan açıklamada ise, saat 16:30 sıralarında kontrol altına alınan yangın sonucunda 3 kişinin öldüğü, 15 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtildi.
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