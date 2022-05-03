https://tr.sputniknews.com/20220503/moskovada-uluslararasi-yaltaya-giden-yol-muzik-festivali-gerceklestiriliyor-1056056116.html

Moskova’da Uluslararası ‘Yalta’ya Giden Yol’ Müzik Festivali gerçekleştiriliyor

Moskova’da Uluslararası ‘Yalta’ya Giden Yol’ Müzik Festivali gerçekleştiriliyor

Rusya’nın başkenti Moskova’da Uluslararası ‘Yalta’ya Giden Yol’ Müzik Festivali gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında 15 ülkeden vokalistler, SSCB güçlerinin... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T20:57+0300

2022-05-03T20:57+0300

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nazi

nazi almanyası

büyük vatan savaşı

yalta’ya giden yol

sscb

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‘Yalta’ya Giden Yol’ Müzik Festivali ilki, 2019’da Yalta’da düzenlendi ve Kırım Cumhuriyeti’nin her sene düzenlenen en büyük ve önemli kültür etkinliklerinden biri haline geldi. Festival ayrıca, Büyük Vatan Savaşı’nda elde edilen zaferin anısına gerçekleştirilen en renkli televizyon projelerinden birisi.Bu yıl yarışmaya 47 ülkeden 250 başvuru geldi. Finale kalan yarışmacılar, finalin gala konserinde Rus pop yıldızlarıyla düet yapıyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası ‘Yalta’ya Giden Yol’ Müzik Festivali katılımcılarına, organizatörlerine ve konuklarına bir hoş geldiniz telgrafı gönderdi ve Zafer Günü etkinlikleri arasında bu projenin önemine vurgu yaptı.Telgram’da, “Büyük kapsamlı yaratıcı projeniz, Zafer Bayramı vesilesiyle yapılan etkinlikler arasında özel bir yere sahip, önemli eğitici, insani ve ahlaki anlama sahip. Projenizin aynı platformda bir araya getirdiği yabancı ve Rus sanatçılar anadillerinde Büyük Vatan Savaşı şarkılarını, halklarımızın özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde sergilediği kahramanlıkları anlatan eserleri söylüyor. Projeniz, en geniş kitleyi kalıcı manevi ve yurtsever değerler etrafında birleştiriyor, Kızıl Ordu askerlerinin ve onunla omuz omuza dünyayı Nazizmden kurtaran herkesin eşsiz cesaretinin tarihi anısını korumaya hizmet ediyor, ülkelerimiz arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğun güçlenmesine katkıda bulunuyor” dendi.

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