https://tr.sputniknews.com/20220503/pakistanin-ankara-buyukelcisi-turkiye-bizim-ikinci-evimiz-1056043226.html

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi: Türkiye bizim ikinci evimiz

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi: Türkiye bizim ikinci evimiz

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi “Türkiye’de asla yalnız değiliz. Burada aile arasındayız. Türkiye bizim ikinci evimiz... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T12:25+0300

2022-05-03T12:25+0300

2022-05-03T12:25+0300

politika

türkiye

pakistan

pakistan’ın ankara büyükelçisi muhammed sirus seccad gazi

ramazan bayramı

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Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Türkiye'de bayram geçirmekten dolayı mutlu olduğunu ve Türkiye'yi ikinci evleri olarak gördüklerini söyledi. Gazi, Eylül 2017'den bu yana Ankara’da görev yaptığını ve bu süreçte 8-9 bayramı Türkiye’de geçirdiğini anlattı.‘Türkiye’de asla yalnız değiliz, burada aile arasındayız’Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi olarak Ramazan Bayramı'nı Türkiye’de geçirmekten dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Gazi, bayram namazını yakında bulunan bir camide kıldığını ve başka ülkelerin temsilcilerinin de o camiye geldiğini belirtti. Bazı diplomatların başka ülkelerde izole edilmiş veya yalnız gibi hissedilebileceğine ancak Türkiye’nin o ülkelerden biri olmadığına dikkati çeken Gazi, “Türkiye’de asla yalnız değiliz. Burada aile arasındayız. Türkiye bizim ikinci evimiz. Liderlerimizden biri bir zamanlar Türkiye için 'ilk evimiz' demişti. Asla üzgün, yalnız hissetmiyoruz” dedi.‘Türk halkının güçlenmesi için dua ediyoruz’Gazi, Pakistan’da bayramlarda hareketliliğin Türkiye’ye oranla daha fazla olduğunu, oldukça renkli geçtiğini, aile üyelerinin tamamının bayramı kutlamak için dışarı çıktığını ifade etti. Türk halkının bayramını kutlayan Gazi, “Her iki ülkenin refahı, mutluluğu ve gücü, iki ülkemiz arasındaki ilişkilerin gelişerek daha da güçlenmesi, Türk halkının güçlenmesi için dua ediyoruz” diye konuştu.

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türkiye, pakistan, pakistan’ın ankara büyükelçisi muhammed sirus seccad gazi, ramazan bayramı