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Panama'da yerli bir topluluğun temsilciliğini ilk kez bir kadın kazandı
Panama'da yerli bir topluluğun temsilciliğini ilk kez bir kadın kazandı
Orta Amerika ülkesi Panama'da, 'Wounaan' adlı yerli halkın temsilciliğine ilk kez bir kadın seçildi. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T10:35+0300
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dünya
panama
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başkan
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Wounaan Kongresi'nde düzenlenen seçimleri kazanan 36 yaşındaki Aulina Ismare Opua, Wounaan topluluğunun yeni kadın lideri oldu.Yönetimlerinde toprak sahiplerinin toplu olarak tapuya kavuşması için mücadele edeceklerini belirten Opua, "Halkımızın; sağlık, eğitim, çeşitli altyapı gibi birçok temel ihtiyacı var ve etkili çözümler bulmak için hükümetle el ele çalışacağız" dedi.Opua, Panama'da ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine karşı mücadele eden kadınların güçlenmesi için destek vereceğini söyledi.Panama Yerli Hakları Ulusal Koordinatörlüğü'ne (COONAPIP) destek için teşekkür eden Opua, birlik çağırısında bulundu.Öte yandan ulusal hükümet adına konuşan Ulusal Kadın Enstitüsü (INAMU) Direktörü Nellys Herrera, kadın liderleri yalnız bırakmayacaklarını vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220408/kanadada-bes-yerli-toplulugu-kendi-kendilerini-yonetmek-icin-devletle-anlasma-imzaladi-1055428534.html
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panama, kadın, başkan, seçim, yerli

Panama'da yerli bir topluluğun temsilciliğini ilk kez bir kadın kazandı

10:35 03.05.2022
© AFP 2022Elena Cruz Guerra
Elena Cruz Guerra - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© AFP 2022
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Orta Amerika ülkesi Panama'da, 'Wounaan' adlı yerli halkın temsilciliğine ilk kez bir kadın seçildi.
Wounaan Kongresi'nde düzenlenen seçimleri kazanan 36 yaşındaki Aulina Ismare Opua, Wounaan topluluğunun yeni kadın lideri oldu.
Yönetimlerinde toprak sahiplerinin toplu olarak tapuya kavuşması için mücadele edeceklerini belirten Opua, "Halkımızın; sağlık, eğitim, çeşitli altyapı gibi birçok temel ihtiyacı var ve etkili çözümler bulmak için hükümetle el ele çalışacağız" dedi.
Opua, Panama'da ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine karşı mücadele eden kadınların güçlenmesi için destek vereceğini söyledi.
Panama Yerli Hakları Ulusal Koordinatörlüğü'ne (COONAPIP) destek için teşekkür eden Opua, birlik çağırısında bulundu.
Öte yandan ulusal hükümet adına konuşan Ulusal Kadın Enstitüsü (INAMU) Direktörü Nellys Herrera, kadın liderleri yalnız bırakmayacaklarını vurguladı.
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