https://tr.sputniknews.com/20220503/panamada-yerli-bir-toplulugun-temsilciligini-ilk-kez-bir-kadin-kazandi-1056039440.html
Panama'da yerli bir topluluğun temsilciliğini ilk kez bir kadın kazandı
Panama'da yerli bir topluluğun temsilciliğini ilk kez bir kadın kazandı
Orta Amerika ülkesi Panama'da, 'Wounaan' adlı yerli halkın temsilciliğine ilk kez bir kadın seçildi. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T10:35+0300
2022-05-03T10:35+0300
2022-05-03T10:35+0300
dünya
panama
kadın
başkan
seçim
yerli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056039415_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_bf3f2352186622897ed38de4bd840b3f.png
Wounaan Kongresi'nde düzenlenen seçimleri kazanan 36 yaşındaki Aulina Ismare Opua, Wounaan topluluğunun yeni kadın lideri oldu.Yönetimlerinde toprak sahiplerinin toplu olarak tapuya kavuşması için mücadele edeceklerini belirten Opua, "Halkımızın; sağlık, eğitim, çeşitli altyapı gibi birçok temel ihtiyacı var ve etkili çözümler bulmak için hükümetle el ele çalışacağız" dedi.Opua, Panama'da ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine karşı mücadele eden kadınların güçlenmesi için destek vereceğini söyledi.Panama Yerli Hakları Ulusal Koordinatörlüğü'ne (COONAPIP) destek için teşekkür eden Opua, birlik çağırısında bulundu.Öte yandan ulusal hükümet adına konuşan Ulusal Kadın Enstitüsü (INAMU) Direktörü Nellys Herrera, kadın liderleri yalnız bırakmayacaklarını vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220408/kanadada-bes-yerli-toplulugu-kendi-kendilerini-yonetmek-icin-devletle-anlasma-imzaladi-1055428534.html
panama
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056039415_146:0:1046:675_1920x0_80_0_0_060f63442c53309712c7ce5e684109ca.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
panama, kadın, başkan, seçim, yerli
Panama'da yerli bir topluluğun temsilciliğini ilk kez bir kadın kazandı
Abone ol
Orta Amerika ülkesi Panama'da, 'Wounaan' adlı yerli halkın temsilciliğine ilk kez bir kadın seçildi.
Wounaan Kongresi'nde düzenlenen seçimleri kazanan 36 yaşındaki Aulina Ismare Opua, Wounaan topluluğunun yeni kadın lideri oldu.
Yönetimlerinde toprak sahiplerinin toplu olarak tapuya kavuşması için mücadele edeceklerini belirten Opua, "Halkımızın; sağlık, eğitim, çeşitli altyapı gibi birçok temel ihtiyacı var ve etkili çözümler bulmak için hükümetle el ele çalışacağız" dedi.
Opua, Panama'da ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine karşı mücadele eden kadınların güçlenmesi için destek vereceğini söyledi.
Panama Yerli Hakları Ulusal Koordinatörlüğü'ne (COONAPIP) destek için teşekkür eden Opua, birlik çağırısında bulundu.
Öte yandan ulusal hükümet adına konuşan Ulusal Kadın Enstitüsü (INAMU) Direktörü Nellys Herrera, kadın liderleri yalnız bırakmayacaklarını vurguladı.