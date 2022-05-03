https://tr.sputniknews.com/20220503/panamada-yerli-bir-toplulugun-temsilciligini-ilk-kez-bir-kadin-kazandi-1056039440.html

Panama'da yerli bir topluluğun temsilciliğini ilk kez bir kadın kazandı

Panama'da yerli bir topluluğun temsilciliğini ilk kez bir kadın kazandı

Orta Amerika ülkesi Panama'da, 'Wounaan' adlı yerli halkın temsilciliğine ilk kez bir kadın seçildi. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T10:35+0300

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panama

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yerli

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Wounaan Kongresi'nde düzenlenen seçimleri kazanan 36 yaşındaki Aulina Ismare Opua, Wounaan topluluğunun yeni kadın lideri oldu.Yönetimlerinde toprak sahiplerinin toplu olarak tapuya kavuşması için mücadele edeceklerini belirten Opua, "Halkımızın; sağlık, eğitim, çeşitli altyapı gibi birçok temel ihtiyacı var ve etkili çözümler bulmak için hükümetle el ele çalışacağız" dedi.Opua, Panama'da ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine karşı mücadele eden kadınların güçlenmesi için destek vereceğini söyledi.Panama Yerli Hakları Ulusal Koordinatörlüğü'ne (COONAPIP) destek için teşekkür eden Opua, birlik çağırısında bulundu.Öte yandan ulusal hükümet adına konuşan Ulusal Kadın Enstitüsü (INAMU) Direktörü Nellys Herrera, kadın liderleri yalnız bırakmayacaklarını vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220408/kanadada-bes-yerli-toplulugu-kendi-kendilerini-yonetmek-icin-devletle-anlasma-imzaladi-1055428534.html

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