https://tr.sputniknews.com/20220503/putin-hasim-ulkelerin-yaptirimlarina-karsi-yeni-ekonomik-onlemler-aldi-1056044665.html

Putin, hasım ülkelerin yaptırımlarına karşı yeni ekonomik önlemler aldı

Putin, hasım ülkelerin yaptırımlarına karşı yeni ekonomik önlemler aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan hasım ülkelere ve uluslararası kuruluşlara yönelik... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T13:04+0300

2022-05-03T13:04+0300

2022-05-03T13:29+0300

vladimir putin

ukrayna krizi

rusya

kararname

askeri harekat

tedbir

ekonomi

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Kararnameye göre Rus federal hükümet makamları, Rusya'nın bölge hükümetlerine bağlı makamlar, yerel yönetimler, Rusya hukukuna tabi tüzel ve özel kişilerin, özel ekonomik önlemlerin uygulandığı kurum ve kişilerle iş yapması, anlaşma imzalaması, daha önce imzalanan anlaşmalardaki yükümlülükleri yerine getirmesi, finansal işlemler yapması yasaklandı.Rusya'da imal edilen veya çıkarılan ürünler ve hammadde, yaptırım uygulanan kişilerin ya da onlara bağlı kişilerin lehine kullanılacaksa, Rusya sınırları dışına çıkarılamayacak. Bu bağlamda Rusya lideri Putin, hükümetten 10 gün içinde yaptırım uygulanan kişilerin listesini onaylamasını ve yasak getirilen işlemlere yönelik ek kriterleri belirlemesini istedi.Resmen yayınlandığı günden itibaren yürürlüğe giren kararname, belgede yer alan özel ekonomik önlemler iptal edilene dek geçerli olacak.

https://tr.sputniknews.com/20220501/rusya-yaptirimci-ulkelerin-rusyadaki-varliklarina-el-koyup-ulkemizin-gelisimi-icin-kullanabiliriz-1056001666.html

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vladimir putin, rusya, kararname, askeri harekat, tedbir, ekonomi