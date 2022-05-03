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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220503/putin-hasim-ulkelerin-yaptirimlarina-karsi-yeni-ekonomik-onlemler-aldi-1056044665.html
Putin, hasım ülkelerin yaptırımlarına karşı yeni ekonomik önlemler aldı
Putin, hasım ülkelerin yaptırımlarına karşı yeni ekonomik önlemler aldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan hasım ülkelere ve uluslararası kuruluşlara yönelik... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T13:04+0300
2022-05-03T13:29+0300
vladimir putin
ukrayna krizi
rusya
kararname
askeri harekat
tedbir
ekonomi
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Kararnameye göre Rus federal hükümet makamları, Rusya'nın bölge hükümetlerine bağlı makamlar, yerel yönetimler, Rusya hukukuna tabi tüzel ve özel kişilerin, özel ekonomik önlemlerin uygulandığı kurum ve kişilerle iş yapması, anlaşma imzalaması, daha önce imzalanan anlaşmalardaki yükümlülükleri yerine getirmesi, finansal işlemler yapması yasaklandı.Rusya'da imal edilen veya çıkarılan ürünler ve hammadde, yaptırım uygulanan kişilerin ya da onlara bağlı kişilerin lehine kullanılacaksa, Rusya sınırları dışına çıkarılamayacak. Bu bağlamda Rusya lideri Putin, hükümetten 10 gün içinde yaptırım uygulanan kişilerin listesini onaylamasını ve yasak getirilen işlemlere yönelik ek kriterleri belirlemesini istedi.Resmen yayınlandığı günden itibaren yürürlüğe giren kararname, belgede yer alan özel ekonomik önlemler iptal edilene dek geçerli olacak.
https://tr.sputniknews.com/20220501/rusya-yaptirimci-ulkelerin-rusyadaki-varliklarina-el-koyup-ulkemizin-gelisimi-icin-kullanabiliriz-1056001666.html
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vladimir putin, rusya, kararname, askeri harekat, tedbir, ekonomi

Putin, hasım ülkelerin yaptırımlarına karşı yeni ekonomik önlemler aldı

13:04 03.05.2022 (güncellendi: 13:29 03.05.2022)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan hasım ülkelere ve uluslararası kuruluşlara yönelik cevabi ekonomik önlemleri öngören kararnameyi imzaladı.
Kararnameye göre Rus federal hükümet makamları, Rusya'nın bölge hükümetlerine bağlı makamlar, yerel yönetimler, Rusya hukukuna tabi tüzel ve özel kişilerin, özel ekonomik önlemlerin uygulandığı kurum ve kişilerle iş yapması, anlaşma imzalaması, daha önce imzalanan anlaşmalardaki yükümlülükleri yerine getirmesi, finansal işlemler yapması yasaklandı.
Rusya'da imal edilen veya çıkarılan ürünler ve hammadde, yaptırım uygulanan kişilerin ya da onlara bağlı kişilerin lehine kullanılacaksa, Rusya sınırları dışına çıkarılamayacak. Bu bağlamda Rusya lideri Putin, hükümetten 10 gün içinde yaptırım uygulanan kişilerin listesini onaylamasını ve yasak getirilen işlemlere yönelik ek kriterleri belirlemesini istedi.
Resmen yayınlandığı günden itibaren yürürlüğe giren kararname, belgede yer alan özel ekonomik önlemler iptal edilene dek geçerli olacak.
Vyaçeslav Volodin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
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