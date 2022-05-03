https://tr.sputniknews.com/20220503/putinden-macrona-rusya-kievle-diyaloga-hl-acik-1056050312.html

Putin’den Macron’a: Rusya, Kiev’le diyaloğa hâlâ açık

Putin’den Macron’a: Rusya, Kiev’le diyaloğa hâlâ açık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesinde, Kiev ile diyaloğa hâlâ açık olduklarını belirtti. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T16:32+0300

2022-05-03T16:32+0300

2022-05-03T17:01+0300

vladimir putin

emmanuel macron

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

fransa

telefon görüşmesi

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Kremlin’den Rusya Devlet Başkanı ile Fransa Cumhurbaşkanı’nın gerçekleştirdiği Ukrayna konulu telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.Kremlin’in açıklamasına göre Putin telefon görüşmesinde Macron’a, Ukrayna tarafının ‘ciddi bir biçimde çalışmaya hazır görünmemesine karşın’ Moskova’nın Kiev ile diyaloğa hâlâ açık olduğunu söyledi.Rusya lideri ayrıca, Ukrayna’nın Mariupol kentinin Rusya güçleri tarafından kurtarıldığını belirtti ve buradaki Azovstal fabrikası tesislerinden sivillerin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile vardıkları anlaşma doğrultusunda tahliye edilmekte olduğunu belirtti.Rusya Devlet Başkanı, AB ülkelerini, Ukrayna güçleri tarafından gerçekleştirilen savaş suçlarını ve Donbass’taki yerleşim yerlerinin yoğun bombardıman altında bırakmalarını görmezden gelmekle eleştirdi. Ukrayna ordu güçlerinin bu eylemleri sonucunda sivillerin öldüğünü kaydeden Putin, Batı’nın, Kiev üstündeki etkisini kullanarak ve Ukrayna’ya silah tedarikini sonlandırarak bu şiddet olaylarının bitmesine katkı sağlayabileceği vurgusunu yaptı.Kremlin yetkililerinin açıklamasına göre telefon görüşmesinde Fransa tarafı, küresel gıda güvenliğinin sağlanması konusunda yaşanan problemlerden endişe duyduğunu ifade etti. Rusya Devlet Başkanı da bu konuya ilişkin, bu sorunların her şeyden önce Rusya karşıtı Batı yaptırımlarından kaynaklandığını belirtti ve küresel lojistik ve ulaştırma altyapısının engelsiz bir biçimde çalışmasının önemine dikkat çekti.Bunun yanında Putin, ülkesinde nisan sonunda düzenlenen seçimleri kazanıp yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi sebebiyle Macron’u tebrik etti. İki lider ülkeleri arasında çeşitli düzeylerde gerçekleştirilecek diyaloğun devam etmesi konusunda anlaştı.

https://tr.sputniknews.com/20220503/rusya-azov-taburu-militanlari-ve-ukraynali-gucler-ateskesi-kullanarak-ates-mevzilerine-gecti-1056047639.html

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vladimir putin, emmanuel macron, rusya, ukrayna, fransa, telefon görüşmesi