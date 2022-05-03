https://tr.sputniknews.com/20220503/rusya-azov-taburu-militanlari-ve-ukraynali-gucler-ateskesi-kullanarak-ates-mevzilerine-gecti-1056047639.html

Rusya: Azov Taburu militanları ve Ukraynalı güçler, ateşkesi kullanarak ateş mevzilerine geçti

Rusya: Azov Taburu militanları ve Ukraynalı güçler, ateşkesi kullanarak ateş mevzilerine geçti

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Vadim Astafyev, aşırı milliyetçi Azov Taburu'nun ve Ukraynalı güçlerin Azovstal bölgesinde ilan edilen ateşkesten istifade... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T14:38+0300

2022-05-03T14:38+0300

2022-05-03T15:14+0300

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

azovstal

ukrayna krizi

vadim astafyev

azov taburu

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Rusya Savunma Bakanlığı Basın Dairesi temsilcisi Astafyev, "Azovstal bölgesindeki sivillerin tahliye edilmesinin gerektiği anda ateşkes ilan edildi. Fabrikanın arazisinde bulunan Azov militanları ve Ukrayna ordusu, bundan istifade etti. Bodrumlardan çıkarak arazideki ve binalardaki ateş mevzilerine yerleşti" ifadelerini kullandı.'Rusya ve DHC güçleri, ateş mevzilerini imha etmeye başladı'Astafyev, Rusya ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) güçlerinin topçu ve hava desteğiyle söz konusu ateş mevzilerini imha etmeye başladığını vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220426/putin-kievin-anlasma-konusundaki-tutumu-degisti-1055868970.html

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, azovstal , vadim astafyev, azov taburu