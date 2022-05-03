https://tr.sputniknews.com/20220503/rusya-azov-taburu-militanlari-ve-ukraynali-gucler-ateskesi-kullanarak-ates-mevzilerine-gecti-1056047639.html
Rusya: Azov Taburu militanları ve Ukraynalı güçler, ateşkesi kullanarak ateş mevzilerine geçti
Rusya: Azov Taburu militanları ve Ukraynalı güçler, ateşkesi kullanarak ateş mevzilerine geçti
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Vadim Astafyev, aşırı milliyetçi Azov Taburu'nun ve Ukraynalı güçlerin Azovstal bölgesinde ilan edilen ateşkesten istifade... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T14:38+0300
2022-05-03T14:38+0300
2022-05-03T15:14+0300
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
azovstal
ukrayna krizi
vadim astafyev
azov taburu
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Rusya Savunma Bakanlığı Basın Dairesi temsilcisi Astafyev, "Azovstal bölgesindeki sivillerin tahliye edilmesinin gerektiği anda ateşkes ilan edildi. Fabrikanın arazisinde bulunan Azov militanları ve Ukrayna ordusu, bundan istifade etti. Bodrumlardan çıkarak arazideki ve binalardaki ateş mevzilerine yerleşti" ifadelerini kullandı.'Rusya ve DHC güçleri, ateş mevzilerini imha etmeye başladı'Astafyev, Rusya ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) güçlerinin topçu ve hava desteğiyle söz konusu ateş mevzilerini imha etmeye başladığını vurguladı.
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Rusya: Azov Taburu militanları ve Ukraynalı güçler, ateşkesi kullanarak ateş mevzilerine geçti
14:38 03.05.2022 (güncellendi: 15:14 03.05.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Vadim Astafyev, aşırı milliyetçi Azov Taburu'nun ve Ukraynalı güçlerin Azovstal bölgesinde ilan edilen ateşkesten istifade ederek ateş mevzilerine geçtiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Basın Dairesi temsilcisi Astafyev, "Azovstal bölgesindeki sivillerin tahliye edilmesinin gerektiği anda ateşkes ilan edildi. Fabrikanın arazisinde bulunan Azov militanları ve Ukrayna ordusu, bundan istifade etti. Bodrumlardan çıkarak arazideki ve binalardaki ateş mevzilerine yerleşti" ifadelerini kullandı.
'Rusya ve DHC güçleri, ateş mevzilerini imha etmeye başladı'
Astafyev, Rusya ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) güçlerinin topçu ve hava desteğiyle söz konusu ateş mevzilerini imha etmeye başladığını vurguladı.