https://tr.sputniknews.com/20220503/rusya-disisleri-israil-kievdeki-neo-nazi-rejimini-destekliyor-1056048605.html
Rusya Dışişleri: İsrail, Kiev'deki neo-Nazi rejimini destekliyor
Rusya Dışişleri: İsrail, Kiev'deki neo-Nazi rejimini destekliyor
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Ukrayna'da anti-semitizm emarelerinin bulunmadığı yönündeki sözlerine yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T15:17+0300
2022-05-03T15:17+0300
2022-05-03T15:17+0300
ukrayna krizi
rusya dışişleri bakanlığı
israil
ukrayna
neo-nazi
yair lapid
yahudi
sergey lavrov
vladimir zelenskiy
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Bakanlık, "Yair Lapid'in İsrail hükümetinin Kiev'deki neo-Nazi rejimini destekleme çizgisini büyük ölçüde açıklayan, tarihle bağdaşmayan açıklamalarına dikkat ettik. Ukrayna'da neo-Nazilerin olup olmadığı, nedense bugüne dek Batı basınında (ve bizdeki bazı liberaller tarafından) tartışılıyor. 'Betonarme' argümanlardan biri olarak, Vladimir Zelenskiy'in Yahudi kökeni öne sürülüyor. Bu argüman sadece mesnetsiz değil, aynı zamanda da kurnazca" ifadelerini kullandı.Bakanlık, tarihte Yahudilerle Nazilerin işbirliğine ilişkin trajik örnekler bulunduğunu da vurguladı.İtalyan Mediaset televizyonuna demeci sırasında, ‘Rusya’nın Ukrayna’ya yönelttiği Nazizm suçlamaları ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Yahudi olmasının birbiriyle uyumlu olmadığına’ ilişkin bir soru karşısında Lavrov, şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu argümanı Zelenskiy ileri sürüyor: Kendisi bir Yahudiyken Ukrayna’nın Nazileştiğinden nasıl söz edilebilirmiş? Yanılıyor olabilirim fakat Hitler’de de Yahudi kanı vardı. Bu, bir anlama gelmiyor. Nitekim Bilge Yahudi halkı da en ateşli anti-semitistlerin genelde Yahudi olduklarını söyler. Rusya’da dediğimiz gibi: Her ailenin, onu utandıran bir üyesi olur.”Rusya Dışişleri Bakanı’nın İtalyan basınına yaptığı bu açıklamanın yayınlanması ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Lavrov’un sözlerini ‘bağışlanamaz ve tarihsel bir hata olarak’ niteledi. Lapid, “Holokost sırasında Yahudiler Yahudileri öldürmedi. Yahudileri anti-semitizmle suçlamak, Yahudilere yönelik ırkçılığın en alt seviyesidir” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220503/putin-hasim-ulkelerin-yaptirimlarina-karsi-yeni-ekonomik-onlemler-aldi-1056044665.html
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rusya dışişleri bakanlığı, israil, ukrayna, neo-nazi, yair lapid, yahudi, sergey lavrov, vladimir zelenskiy
Rusya Dışişleri: İsrail, Kiev'deki neo-Nazi rejimini destekliyor
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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Ukrayna'da anti-semitizm emarelerinin bulunmadığı yönündeki sözlerine yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Kiev'deki neo-Nazi rejimini desteklediğini vurguladı.
Bakanlık, "Yair Lapid'in İsrail hükümetinin Kiev'deki neo-Nazi rejimini destekleme çizgisini büyük ölçüde açıklayan, tarihle bağdaşmayan açıklamalarına dikkat ettik. Ukrayna'da neo-Nazilerin olup olmadığı, nedense bugüne dek Batı basınında (ve bizdeki bazı liberaller tarafından) tartışılıyor. 'Betonarme' argümanlardan biri olarak, Vladimir Zelenskiy'in Yahudi kökeni öne sürülüyor. Bu argüman sadece mesnetsiz değil, aynı zamanda da kurnazca" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, tarihte Yahudilerle Nazilerin işbirliğine ilişkin trajik örnekler bulunduğunu da vurguladı.
İtalyan Mediaset televizyonuna demeci sırasında, ‘Rusya’nın Ukrayna’ya yönelttiği Nazizm suçlamaları ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Yahudi olmasının birbiriyle uyumlu olmadığına’ ilişkin bir soru karşısında Lavrov, şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu argümanı Zelenskiy ileri sürüyor: Kendisi bir Yahudiyken Ukrayna’nın Nazileştiğinden nasıl söz edilebilirmiş? Yanılıyor olabilirim fakat Hitler’de de Yahudi kanı vardı. Bu, bir anlama gelmiyor. Nitekim Bilge Yahudi halkı da en ateşli anti-semitistlerin genelde Yahudi olduklarını söyler. Rusya’da dediğimiz gibi: Her ailenin, onu utandıran bir üyesi olur.”
Rusya Dışişleri Bakanı’nın İtalyan basınına yaptığı bu açıklamanın yayınlanması ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Lavrov’un sözlerini ‘bağışlanamaz ve tarihsel bir hata olarak’ niteledi. Lapid, “Holokost sırasında Yahudiler Yahudileri öldürmedi. Yahudileri anti-semitizmle suçlamak, Yahudilere yönelik ırkçılığın en alt seviyesidir” dedi.